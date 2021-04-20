國際財富雜誌《福布斯》（Forbes）公佈「亞洲30歲以下精英榜」，在十大行業標杆人物中，來自中國的26歲女子洪小齊成為「文化藝術」領域的代表人物。根據福布斯官網報道，洪小齊堅持素食主義，去年在上海創辦了Hey Maet植物肉，致力於打造植物肉食品。

報道指，Hey Maet產品包括素漢堡、素炸雞塊、素水餃。投資人包括天圖投資、美國矽谷UpHonest Capital、雙塔食品等。部分資金將用於研發新品和改進口味。

洪小齊在今年1月一個內媒訪問中，談及對植物肉發展前景的一些看法。她說：「很多消費者吃到了植物肉做的食品，他自己卻沒有意識到這不是真的肉。」洪小齊續稱：「在營養成分一致，而且口感一致的情況下，這甚至不存在教育市場的過程。」

對於植物肉在內地的普及，洪水齊甚有把握，她在訪問中說：「我並沒有覺得有什麼會阻礙這個行業發展，人口在急速增長，我們現在也沒有辦法生產足夠多的動物蛋白（傳統肉）滿足人類需求，所以這是一個非常確定的趨勢。」

至於其他行業的標杆人物，分別如下：

●娛樂&體育：Stella Bennett （Benee，20歲），歌手、作詞家，來自新西蘭。

●媒體、市場營銷及廣告：Rexy Josh Dorado（28歲），KUMU聯合創始人 ，來自菲律賓。

●社會影響力：Rijve Arefin（26歲），以及Shomy Chowdhury（26歲），AWARENESS 360聯合創始人 ，來自孟加拉。

●金融及風投：Harshil Mathur（29歲），RAZORPAY聯合創始人，來自印度。

●企業科技：Haseung Jeon（26歲）、Munhwi Jeon（24歲）、Seyeob Kim（25歲）、Howook Shin（25歲），SELECTSTAR聯合創始人 ，來自韓國。

●消費科技：Harsh Dalal（19歲），TEAM LABS聯合創始人，來自新加坡。

●零售和電商：Natalie Khoei（26歲）及Shadi Kord（27歲），MESHKI聯合創始人 ，來自澳洲。

●科學和醫療健康：Ryuichi Onose（29歲），CRAIF聯合創始人，來自日本。

●工業、製造和能源：Joseph Alexander Ananto（26歲），Martin Reyhan Suryohusodo（23歲），OTOKLIX聯合創始人 ，來自印尼。

《福布斯》

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