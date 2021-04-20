世界醫學協會（World Medical Association，WMA）今天在南韓首爾舉行理事會，會議以視像方式進行，台灣醫師會理事長、民進黨立委邱泰源以WMA理事身分參與，雖在大陸的代表反對下，理事會仍以22：1通過台灣提案，支持台灣參與世界衞生組織（WHO）。

報道指，這次理事會是討論「支持台灣參與WHA及WHO相關機制」的決議文修正案，邱泰源及10多名台灣醫界代表與會。大陸代表一再提出反對，並聲言「台灣是中國一部分，台灣人的健康中國會照顧」等等。可是，理事會否決中國醫師會提出的反對，台灣提出的決議文修正案，以22：1懸殊票數獲得通過。

習與沙地王儲通電促高水平合作

中國國家主席習近平與沙地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通電話時指出，中沙是全面戰略夥伴，已成為好朋友、好夥伴、好兄弟，中方從戰略高度和長遠角度看待同沙特的關係，尊重沙特主權和發展道路，願與沙方一道打造能源、經貿、高技術等領域全方位、高水平合作格局，深化在國際和地區事務中的協調配合。

穆罕默德則表示，中國是沙特值得信賴的好兄弟和重要戰略夥伴，沙方願同中方加強能源、經貿等領域互利合作，推進沙特2030願景同「一帶一路」倡議的戰略對接。他又指，沙方堅定支持中方在核心利益問題上的正當立場。

陸批台對日排核廢水太低調

日本政府計劃將福島核廢水排放入大海，引起周邊國家及地區的關注。大陸國台辦新聞發言人馬曉光今日指評，台灣民進黨當局對此事輕描淡寫，充分暴露了民進黨當局為政治私利置島內民生福祉於不顧，已引發島內民眾強烈不滿。

馬曉光表示，關於日本政府決定以海洋排放方式處置福島核電站核廢水事，大陸相關部門已多次表明立場。他指出，民進黨當局在日本核廢水排海問題上支支吾吾，甚至有人跳出來為日本錯誤做法辯護。「這充分暴露了民進黨當局為政治私利置島內民生福祉於不顧，已引發島內民眾強烈不滿。」

港直播主嗌台鳳梨令大陸玩家崩潰

香港遊戲直播主「KO」，昨晚在Twitch頻道與其他實況主組隊遊玩《盜賊之海》時，碰見先前交戰過的大陸玩家，雙方又打了起來。在擊沉一艘大陸玩家駕駛的船後，一句「我這有很多台灣來的鳳梨」，竟讓大陸玩家瞬間失去理智，怒罵一番。

據台灣媒體報道，雙方經過一段時間的交戰後，KＯ所屬一方以優勢火力再次取勝。隊友先是在公開頻道嘲諷，KＯ則拿起遊戲中的大聲公喊話：「老鐵你還行嗎？要上船嗎？」接着繼續說道：「我這有很多台灣來的鳳梨，好吃的！」不料此舉瞬間觸動了大陸玩家敏感又脆弱的神經。

該名大陸玩家一開始時崩潰爆粗，讓KＯ無奈表示：「一聽到台灣就高潮我也沒辦法。」

新華網／中通社／三立新聞網

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