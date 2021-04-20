阿里巴巴因「二選一」行為，遭重罰182.28億元人民幣（下同，約217.54億港元）後，廣東高院今日首次發佈互聯網領域反不正當競爭和反壟斷十大案例，涵蓋濫用市場支配地位、競價排名、獲取數據等，涉及百度、騰訊、網易等公司，其中百度需作出賠償。廣東去年受理上述類型的案件同比上升10.9%，佔全國兩成。

廣東法院網今日（20日）消息，指廣東高級人民法院首次發佈互聯網領域反不正當競爭和反壟斷十大案例。十大案例涉及網絡遊戲、網絡直播、搜索引擎、電子商務等互聯網新興產業，涵蓋了濫用市場支配地位、競價排名、數據抓取、商業詆毀、侵害商業秘密、集體形象商品化權益保護等內容。

據了解，廣東法院近年受理的不正當競爭糾紛和壟斷糾紛案件不斷增加，2020年審結同類型案件897宗，同比增長10.9%，約佔全國20%。

廣東高院首次公佈的十大案例中，包括全國首宗直播平台訴遊戲廠商壟斷案。該案原告為華多公司控告網易公司濫用在網遊市場的支配地位，限制遊戲用戶只能在網易CC直播平台直播有2.5億用戶的《夢幻西遊2》遊戲，將網易CC直播軟件與該遊戲軟件捆綁。

判決指，《夢幻西遊2》雖對用戶有一定的鎖定，但其效應有限，不影響消費者排除其他網遊。網易在相關市場亦不具支配地位，駁回華多的訴訟。

至於涉及百度的案例，則是深圳精英商標事務所訴百度公司等不正當競爭。此案明確了「競價排名」侵權判定標準及互聯網搜索引擎提供商的責任承擔。

案情指，精英商標所享有兩個「精英」商標，豬八戒公司與百度約定在百度網站進行關鍵詞搜索推廣（競價排名）服務，豬八戒公司將「精英商標」設置為關鍵詞，引領搜索者進入其公司網站。精英商標遂控告豬八戒公司侵權，索賠503萬元（約600萬港元），百度則要負53萬元（約63.2萬港元）連帶責任。

判決認為，豬八戒公司擅自使用精英商標所有一定影響的企業名稱，構成不正當競爭，構成侵權，判其賠償50萬元（約59.6萬港元）。百度在收到投訴後，未及時採取刪除措施，擴大了損害，要承擔其中10萬元（約11.9萬港元）連帶責任。

另一宗微源碼訴騰訊濫用市場支配地位案，則明確了互聯網服務壟斷應以涉訴行為具體指向商品或服務界定相關市場。

案中，微源碼控告騰訊擅自封禁原告在微信公眾號平台上開辦的26個微信公眾號，認為被告濫用市場支配地位。

判決指，原告是註冊運營微信公眾號的主體，本案相關商品市場應為互聯網平台在線推廣宣傳服務市場，能夠滿足原告產品宣傳、推廣主要需求的渠道如自辦網站、微博、視頻平台如優酷、搜索引擎服務平台、社交網站如QQ空間等應納入本案相關商品市場。在相關商品市場界定錯誤的情況下，駁回原告訴訟。

廣東高院有關負責人表示，下一步，廣東法院將繼續依法規範互聯網市場主體經營行為，通過司法裁判，促進互聯網領域形成公平競爭、規範有序的市場體系，為推動互聯網經濟發展提供更加有力的司法服務和保障。

澎湃新聞／東方財富網

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