【台海升溫】

美國總統拜登上台後，外界關注美台如何展開軍事合作應對大陸。台媒近日報道指，美方將向台灣出售美軍現役M109A6型自走炮（下稱A6型自走炮），假如成事，將是拜登上任後首份對台軍售案。專家認為A6型自走炮有助台灣反制大陸的導彈攻擊。不過值得留意的是，美軍去年起正陸續以新型A7自走炮更換A6型自走炮。

據台媒《聯合報》引述消息指，美國在台協會上月通知台灣當局，美國國防安全合作局近期將知會國會，向台灣出售美軍現役A6型自走炮及附屬裝備。台灣初步會購買40輛，預計2023至2025年分批接收。

台防長邱國正昨日回應指，已推動這項軍購案很久，目前還未接獲美國正式通知。報道指，台軍去年以「銳霆專案」為名，編列超過173億新台幣（約48.4億港元）預算向美國上屆政府購買A6型自走炮。

傳瑞典反對售「神劍」炮彈

據資料顯示，台灣陸軍炮兵部隊現役火炮主力，即使是最年輕的M109A5型自走炮，亦已在台服役22年。這次軍售涉及的A6型自走炮則是美軍主力裝備，相比台軍的A5型自走炮，A6型具有獨立接戰能力，不但不用等待射擊指揮車下達指令，而且由接獲射擊命令後到完成第一炮發射的時間更不需一分鐘。

A6型自走炮的射程為24公里，改搭配增程炮彈時則可達30公里，若搭配M982「神劍」精準導引炮彈，射程更可高達40公里。不過，對於這項軍售計劃拖延至今才有消息，有傳是因台灣隨「銳霆專案」採購「神劍」炮彈時，遭研發國瑞典反對，目前尚未確認有關炮彈採購是否已獲瑞典方批准。

此外，由於美軍已開始更換A7型自走炮，有台軍官員指台美在洽談A6型自走炮軍售時，台方曾向美方提出未來售台A7型自走炮的可能性，美方當時並未反對，但稱要視美軍換裝的進程。

美援台方針模糊轉清晰

據台灣國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲向本報分析指，A6型自走炮本身除可反制解放軍的登陸作戰外，如再配搭HVP超高音速炮彈，A6型自走炮甚至可反制敵方的彈道導彈，成為台灣愛國者反導防空系統的輔助角色，變相以更划算方法增加台灣反導能力。對於拜登上台後的美台軍售走向，蘇認為美國支援台灣的方針已從過往的相對模糊走向「建設性清晰」，未來美台軍售的質及量均會比以往有所提高。

不過，軍事專家黃東表示，如消息屬實的話，固然對台灣陸軍而言是好消息，因為台灣炮兵本身已可視為「上世紀古董大炮博物館」。不過，即使台軍成功購入，對整個台海局勢只是「杯水車薪」，頂多只算局部抵銷與解放軍的軍力差距，難以改變台灣炮兵的弱勢。當解放軍最終成功登陸後，在零件、炮彈等欠缺供應下，這批自走炮到時還可發揮多少戰力更是疑問。

《聯合報》/《蘋果》記者