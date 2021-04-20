美日領導人上周發表聯合聲明，強調台海和平穩定重要性。美國國防部發言人柯比（John Kirby）當地時間19日表示，沒人樂見因為台灣議題引發衝突，美國仍致力協助台灣自我防衞，這是歷任政府都在做的事。有美國學者則警告，北京以外交孤立、干擾政局等非軍事手段打心理戰，消磨台灣人民對自身前途的信心，比台海軍事衝突更令人憂心。

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉16日在白宮舉行峯會，會後兩人發表聯合聲明，強調台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。這是1969年以來，美日兩國領袖發表聯合聲明首次提到台灣。

美國國防部發言人柯比19日召開媒體簡報會上，回應日媒詢問有關美日須在哪些領域開展防衞合作，以及是否需要制定聯合作戰計劃或舉行聯合軍演，為台海衝突做準備時表示，他曾說過美方支持「一中政策」，沒人樂見因為台灣議題引發衝突。美國仍致力協助台灣自我防衞，會提供台灣相關資源，這是過去歷任政府都在做的事。

柯比續指，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在東京與日方對口會晤，從日本觀點了解區域情勢，並重申美國對日本的防衞義務。有鑑於區域威脅規模，包括來自北韓的威脅，美國與日本自衞隊有很多能持續進行的雙邊工作，以增進雙方在區域的整體軍力。

拜登自1月上任後延續前朝挺台路線，行政團隊多次強調對台承諾「堅若磐石」。國務院近期公佈最新對台交往準則，鼓勵美台接觸，適逢中共軍機大舉侵擾台灣周邊空域，台海局勢在美中嘗試競爭中合作之際備受矚目。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass），19日參加紐約智庫美中關係全國委員會（NCUSCR）視像研討會，與NCUSCR主席奧林斯（Stephen Orlins）對談美中關係等議題。

2013年至2017年擔任白宮國家安全會議（NSC）中國、台灣及蒙古事務主任的何瑞恩認為，台海逐漸形成「作用與反作用」（action-reaction）動態，美中都認為他們是對對方作為做出反應。華府越來越多人討論台海爆發衝突，但他較不擔心軍事層面挑戰，卻憂心台灣面臨外交孤立、網絡作戰、政局遭干擾的非軍事挑戰。他指，北京意圖消磨台灣人民對自身前途的信心，確立台灣與中方打交道時孤立無援，和平繁榮唯一途徑是「歡迎並接受北京」。

何瑞恩說，台灣人民感到安全，在國際舞台上感覺受尊重，持續保有科技優勢，實現貿易多元化並與他國深化投資關係，將讓台灣穩定、人民對未來更有自信，這符合美國利益。「美國以穩健、明確、堅定作風，依長期奉行的一中政策維持平衡是適當之舉。」

何瑞恩亦直言台海局勢緊繃，華府應透過「清楚、直接」對話釐清中方行動意圖。他指，美中現在常憑直覺猜測對方意圖，雙方都指摘對方試圖改變現狀。華府很多人認為北京加強對台施壓、加速逼迫台灣接受兩岸統一，北京很多人則持不同觀點，現實在於華府與北京都不會因局勢不斷惡化而受益，台灣人民也一樣。

何瑞恩說：「台灣前途是由2,400萬人民決定，而非我們或其他任何人。北京如想要他們樂見的台灣前途，就要承受提出誘因說服台灣人民的重擔，這對大家都有益；而我們把對方當假想對手練拳，對任何人都無益。」

中央社

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