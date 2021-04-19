中國電訊設備供應商華為向荷蘭皇家電訊（KPN）提供的3G和4G移動網絡設備，被輿論指可用作監控用戶，甚至包括荷蘭總理及內閣成員的談話內容。KPN回應指沒有迹象顯示華為曾不當監控其用戶；華為荷蘭分公司也否認指控，指有關報告「完全不可信」。

華為荷蘭稱沒權限

荷蘭《人民報》上周末引述KPN的諮詢公司Capgemini撰寫的報告稱，華為2010年或於KPN不知情下監控用戶通話。KPN確認有關報告，但指報告目的是為分析相關風險。「沒有KPN的供應商，能夠『未經授權、未有控制或沒有限制』進入我們的網絡和系統，或者能夠偷聽KPN客戶。」KPN並稱，Capgemini的報告並未確認華為曾監視任何用戶或獲取數據，但同時指：「部份基於上述風險分析，KPN當時決定不將其核心移動網絡的全部維護工作外判。」華為荷蘭表示，其員工並沒有訪問KPN網絡和數據的權限。「自從15年前我們在荷蘭成立以來，我們從未被政府機構指控以未經授權的方式行事。」

KPN自2009年起採用華為技術，並聘請六名華為員工在海牙總部工作。在得到荷蘭情報部門AIVD關於華為可能從事間諜活動的警報後，相關方面展開安全調查。報道指，KPN可能根據上述調查取消與華為合作。KPN於2019年表示，將選擇一家西方供應商建設5G網絡，成為首批淘汰華為設備的歐洲電訊商之一。翌年10月，KPN宣佈選擇愛立信建立其5G流動網絡。

路透社