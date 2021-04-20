互聯網科技是各國主要競技場之一，內地官媒新華社昨日就以「重磅」為題，發佈當日在清華大學舉行「未來互聯網試驗設施FITI」（Future Internet Technology Infrastructure）高性能主幹網開通儀式的消息，還指在FITI的助力下，中國擁有作為下一代互聯網開始標誌的IPv6最多IP，已經超越美國，躍居全球第一。不過，有資訊安全專家向《蘋果》指出，IPv6可提供的IP地址數量龐大，中國比其他國家擁有更多IPv6的IP地址只是時間問題；而IPv6可以達到一人一IP，屆時要監控網民會更容易。

據報道，「未來互聯網試驗設施FITI」由清華大學等40所高校承建，項目以純IPv6技術為主，旨在為研究和設計未來互聯網體系結構提供國際領先的開放性試驗環境，這也是中國教育和科研電腦網（CERNET）承擔建設的又一個重大的互聯網實驗平台。報道稱，FITI是全球規模最大的互聯網試驗設施，亦是中國訊息領域第一個國家重大科技基礎設施項目。

此外，FITI基於覆蓋全國的3萬多公里光纖通訊網絡，主幹網核心節點分佈在全國31個省、自治區和直轄市的40多所高校，核心節點間的帶寬達到200GB，同時支持不少於4,096個大規模試驗網絡，與全球IPv6互聯網互聯互通，仿真超大規模未來互聯網的運行和應用。

每個接入互聯網的設備，都需要一個IP地址，之前是使用IPv4，但因其IP資源不足，限制互聯網的應用和發展，於是互聯網工程任務組（IETF）設計出了IPv6，以作取代。所謂IPv6，就是指互聯網協議第六版（Internet Protocol version 6），IP數量比IPv4多得多，IPv4可供給全球最多40幾億個IP，IPv6的IP數量則增加了2的96次方倍，號稱可以給地球上的每粒沙子分配一個IP地址。

在2019年6月時，中國IPv6的IP數量已位居全球第一，後來一度被美國超過。根據科技資訊網站cnBeta.com，截至今年4月8日，中國總共獲得IPv6地址塊數量為59,039個／32（即是每段32位元的IPv6地址數目），目前排名第二的美國擁有57,785個／32。

不過，IPv6的應用，引發私隱問題引發爭議。2017年11月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發佈《推進互聯網協議第六版（IPv6）規模部署行動計劃》時，中國電信科技委員會主任韋樂平就曾指出，從國家安全的角度看，IPv6引入後能達到一人一個IP，實名制就可以真正實施了，這在相當程度上為中國網際網路的安全管理提供可靠的保證。

香港資訊科技商會私隱及網絡安全副主席范健文對《蘋果》表示，IP屬稀有資源，它以一道數學程式計算，全球有4個點按地區分派IP，「佢哋分晒所有IPv4（嘅IP），就算係新嘅互聯網供應商，都唔可以攞到IPv4嘅資源。」IPv4已行約20年，目前香港絕大部份互聯網也在用IPv4資源，IPv4已到了「全世界都唔夠用嘅狀況」，因此才會推出IPv6。

「（內地）行IPv6係抵讚，但攞嘅IPv6資源多唔多，呢樣嘢我唔覺得係一件事。」他指，IP數量多不等同於更先進，只是起步點不同，「一個（依家）開始發展嘅國家，如果要設計全個城市都要有互聯網或者有數據網絡，可能一開始就用5G，不能話用光纖嘅城市就比5G落後。」且互聯網世界講求「穩陣」，沿用IPv4突然轉用IPv6並不容易，要有硬件配套配合，「所以用緊IPv4嘅人未必會好大膽地改晒用IPv6」。

范指：「呢幾年我哋見到，喺科技發展上面，中國係好努力咁向住第一的目標進發，所以以佢哋嘅性格，咩都要做第一嘅話，IPv6做第一係好正常。」他認為，取得多IP的原因，是中國想建設一個智能城市，「乜都可以用到互聯網去控制」，且對互聯網技術渴求。但他亦強調，IP資源多少不重要，重要的是應用率。

民主派的資訊科技界選委黃浩華指出，IPv6本身是一個國際標準，早在十年前已有人討論是否要將IPv4升級為IPv6，而大陸這次高調宣傳所謂領先，也只不過提早進行升級，令全國更多地方使用IPv6，亦即是說僅在資源分配及應用率方面，比其他國家較早使用IPv6，當中並非技術的領先，也未至於具任何開創性，或在互聯網科技上超越美國。

黃浩華又謂，IPv6能夠產生的IP，比IPv4多出2的96次方，理論上能夠做到每個用戶或每件電腦設備都有一個獨有不變的IP，當局要進行監控，的確變得容易。不過，他指即使知道IP，也不一定就能知道用戶所瀏覽的內容，內地人其實可以用VPN等翻牆軟件，或利用Tor Browser上網，透過大量不同的中轉站，來避過當局的追蹤與監控。

另外，黃浩華指出，一人一IP涉及在相關配套技術及設施上的巨大投資，例如現時同一機樓內，用戶往往是共享IP，若日後改為每個用戶使用一個獨有的IP，有關傳送的數據量將大幅上升，這將對機樓構成沉重負擔。若要在伺服器等硬件方面作出配合，將是巨大投資，而且要花上多幾年時間才能完成有關設施的升級工桯。

《蘋果》記者／新華社

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