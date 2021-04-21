刑滿出獄的周正毅日前高調在上海五星級酒店擺60歲壽宴。2004年，周正毅因涉嫌虛報註冊資本和操縱證券交易價格等罪名，被判囚3年。消息指，周正毅入獄時已改名為「鄒振義」，其獄中生活仍是「好食好住」。

2006年，有知情人事向《蘋果》透露，周正毅入獄後改名為「鄒振義」，要求安排入住主要接收重犯的提籃橋監獄，因為該監獄乃全市唯一擁有醫院設施的監獄，地點又在市中心，方便親友探監。據說，在監獄「好吃好住」的周正毅，與入獄前分別不大。

周正毅自2004年6月被判囚後，原安排關押在郊區的青浦監獄，但他通過關係調入提籃橋監獄。據介紹，位於虹口區長陽路的提籃橋監獄，佔地四公頃，建築面積60多萬平方呎，主要收押被上海市各級法院判處十年以上徒刑及終身監禁、死刑緩期執行的罪犯，有「中國證券教父」之稱的管金生就曾關在這裏。周正毅在獄中被定性為一般罪犯，特管類別是「企業高級管理人員」，編號為3844。由於他身份特殊，與獄警關係良好，去年患病時，上海市監獄管理局醫院派內科主任，甚至連院長亦親自主診。甚至有傳周正毅被判入獄3年，在入獄期間，周正毅買通看管他監獄的幹部，替整個監獄安裝冷氣。

內地《南方都市報》曾報道，有地探望過周正毅的銀行界人士指，剛開始的時候由於探望的人太多，探望由早上8時預約至下午5時。白天，周正毅參加監獄的工作和學習，由於身體不太好，負責都是一些比較輕鬆的工作，如幫監獄工廠做做會計等。

入獄後的周正毅一直嘗試透過親友將資產控制在自己手裏，其下屬也前往監獄匯報公司工作，周甚至在獄中開資產處置的協調會，為東山再起作準備。

據周正毅的親友透露，自從入獄後，周就多次向親友們表示，將來出獄後，自己還要接着做生意，只是擔心入獄事件鬧得這麼大以後，自己的商業信譽還能否為別人接受。

《蘋果》資料室／《南方都市報》

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