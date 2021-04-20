日前有女車主在上海車展期間爬上Tesla（內地稱特斯拉）電動車車頂大叫口號，控訴該品牌車輛煞車系統失靈，導致其家人發生車禍。涉事女子昨因擾亂公共秩序被上海警方行政拘留五日。Tesla就事件回應稱，會繼續就與事主協商；該公司負責大中華區的副總裁陶琳則强調，事主訴求不合理，亦不願配合車輛檢測，Tesla不可能妥協。事後官媒新華社評論事件，批評Tesla高層的回應傲慢。

兩名身穿有「剎（煞）車失靈」字樣白色T恤的女車主，到上海一個車展抗議，其中一人更站在Tesla展出的汽車上高呼「煞車失靈」。上海警方周二通報稱，女子張某因消費糾紛到車展表達不滿，造成車輛一定程度受損。張某因擾亂公共秩序被處以行政拘留五日。另一名女子和負責拍攝的男子則被行政警告。

新華社指Tesla回應傲慢

Tesla副總裁陶琳周一接受訪時指事件成為公司近期的負面新聞，但「沒有辦法妥協」，她又指女車主堅持高額賠償不合理，公司不可能答應，質疑事件背後有人操縱。

參與抗議的車主昨發聲明道歉，表示「站上車頂大喊」是錯誤方式，但強調「方式會變，維權不會變 」，對Tesla絕不妥協。同時，新華社一連兩日發表評論文章，質疑欠缺誠意解決問題：「誰給了特斯拉『不妥協』的底氣？」

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