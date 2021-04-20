內地監控無所不在，但最令人意想不到的是，早前傳出在包廂裝設閉路電視的連鎖火鍋店海底撈，其加拿大分店也可能成為內地監控計劃的一部份。印度主流媒體近日踢爆，海底撈在加拿大溫哥華的分店，在總公司要求下每桌安裝2個閉路電視鏡頭，拍到的影片還會回傳至中國備份，令外界懷疑中國監視人民的「天網系統」已延伸至海外。海底撈在台灣各地的分店內同樣遍佈鏡頭，較大規模的分店甚至有過百個。《蘋果》兩個月前曾向海底撈香港分店查詢包廂否有裝設鏡頭，卻一直得不到回應。

印度媒體《周日衞報》（The Sunday Guardian）的報道，引述海底撈加拿大溫哥華分店的一名姓潘經理證實，總公司要求依照中國「社會信用體系」（Social Credit System）的規定，在該分店安裝逾60個閉路電視鏡頭。他表示，該店設有30張桌子，每張桌子就約有兩個鏡頭。

當被問及為何海底撈會要求安裝這麼多鏡頭時，潘經理表示，這些攝影機除了用來查看員工有否遵守公司準則工作外，還可用於「追蹤特定人士」（people track）。有關影片還會傳送回中國，但該名潘姓經理拒絕說明理由，僅透露是「秘密」。

《周日衞報》指出，中國「社會信用體系」於2014年正式推出，是一個在社會中建立「信任」的計劃，如今已擴展至全球。

至於最初成立於四川的海底撈，目前在溫哥華有兩間分店，最近一間是於2018年開幕，地點位於中國通訊設備裝造商華為（Huawei）臨時員工宿舍附近。華為創辦人任正非的女兒、副董事長孟晚舟，2018年於加拿大轉機時被捕後，華為就把駐加拿大的員工宿舍遷移至溫哥華，以方便協助孟晚舟打官司。事實上，海底撈該家分店，距離孟晚舟住所和中國的總領事館的路程，都不超過10分鐘。

台灣《蘋果新聞網》則指出，海底撈在台灣的分店也同樣遍佈閉路電視鏡頭，較大規模的分店甚至有上百個。其中一間在台北的分店內，幾乎每個角落天花板都遍佈鏡頭，間隔不到一米就一個，有些角落甚至就一口氣設了3個，不只是顧客所坐位置，連醬料區都有，粗略計算光是看得到的地方至少有5、60個。

台灣海底撈昨晚發表聲明，對於外媒對加拿大分店的報道與事實不符，已要求有關媒體刪除報道。至於台灣分店，安裝「圖像採集設備」是為保障消費者用餐安全，嚴格保護顧客私隱，不會被濫用。至於閉路電視所拍下的資料是否回傳到大陸，台灣海底撈並未作出回應。

資料顯示，海底撈在全球擁有935多個分店，擁有超過3,600萬名VIP會員以及6萬多名員工。

印度《周日衞報》／台灣《蘋果新聞網》

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