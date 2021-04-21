上周四（15日），內地官方喉舌《環球時報》刊出一篇題為《「深度」國家機關披露：境外反華敵對勢力拉攏內地學生內幕》的文章，稱兩個中國內地學生被境外反華勢力拉攏的案例，發生地點分別在美國和香港。文章稱2020年8月，國家安全機關偵破涉及河北某大學的田姓學生煽動顛覆國家政權案，「及時挫敗境外反華勢力培養、扶植境內代理人的企圖」。旅美學者法學博士張傑在關注中國民主的《議報》發表文章，向外界披露《環時》文章內提及被捕「紅三代」田姓學生的背境，自己曾與對方在美國相處半個月，田姓學生並非如文章所描述的「煽動顛覆國家」，直斥當局顛倒黑白。

《環時》文章指，1999年出生的田X為河北某大學新聞系學生，自8歲起開始收聽境外反華媒體廣播節目，經常「翻牆」瀏覽境外大量反華政治信息。進入大學後，田X經境外反華媒體記者引薦，成為某西方知名媒體北京分社實習記者。田X大量接受活動經費，介入炒作多宗熱點敏感案件，2018年創辦境外反華網站。2019年4月，田X受境外反華媒體人邀請秘密赴西方某國，同境外二十餘個敵對組織接觸，同時接受該國十餘名官員直接問詢和具體指令，秘密蒐集並向境外提供污衊抹黑中國的所謂「證據」。2019年6月，當局拘捕田X。

張傑在《議報》文章指，涉事學生叫田創，是河北燕山大學文學和新聞系學生。田創來自一個中共紅色家庭，是紅三代。「六四」後，其父親赴俄羅斯尋求庇護。其母親與父親離婚，現在國家機關工作。在校期間，田創成為「美國之音」駐北京的實習記者。

2019年，田創到美國旅遊，曾到華盛頓拜訪美國之音總部、自由亞洲和探望認識父親的中國問題專家韓連潮外，大部份時間都留在紐約。田創被捕後，韓連潮很尊敬，稱他為叔叔，說韓與他父親關係不錯。韓連潮得知田創被捕後曾在網上發文，指田創既不反華也不反共，所謂「受某國十餘名高官具體指令污衊中國」完全是國安編的胡說八道。韓連潮帶田見美國人權官員，對方僅問情況，並無要他做如何事。張傑指，田創在約紐拜訪的朋友很多是其介紹的，都是一些追求民主自由的人士。

田創曾透露，自己美國時發現被人跟蹤，在中央公園時，與一個人發生碰撞，及後發現自己的衣服上被安裝偷聽器。田創更透露，自己在為美國之音工作時，經常被中共的公安跟蹤和約談。2019年5月上旬，田創回國，曾被公安機關拘捕，之後被釋放。

張傑指，田創有強烈的民主自由追求，加上田是同性戀，受到社會的歧視，讓他對中國人權問題十分關注，寫了很多報道。但全都在中國法律的範圍之內。田創在紐約期間，與張傑接觸最多。《環時》文章內的指控全是顛倒黑白，欲加之罪何患無辭。張傑形容，田創只是一個二十歲的孩子，但他是中國的優秀青年，是覺醒的一代人。

張傑指，習近平要不惜一切代價保政權安全，中共對於任何追求民主自由的人士都要打壓，他們生活在恐懼之中，害怕人民奪走它們手中的權力。中共對田創的指控和逮捕是荒唐，一次輕鬆赴美旅行竟成無妄之災。張傑提出，要求中共釋放田創，還田創以自由。

《議報》

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