內媒爆出東方衞視6知名主持人，疑因出席上海前首富周正毅60歲生日宴遭查，間接透露了周正毅已出獄的消息。周正毅本身的經歷起跌，也是相當傳奇。他從上海棚戶區地痞華麗轉身成百億富豪，又淪獄中囚犯。有傳他事業巔峯時曾自稱擁有400億元人民幣（下同，約477億港元）身家，坐擁4間上市公司，父親出殯時更用100部平治（Benz）送葬。他曾移居香港，豪擲近億港元買下兩幢豪宅，成為了劉鑾雄的鄰居，引來全城熱話。

據內媒報道，周正毅於1961年出生於上海一個普通家庭，只有小學文化，17歲便輟學打工，成了棚戶區地痞。他的第一份工作是在一間工廠做會計，月薪只有30元。1982年頂替退休父親在上海電站輔機廠擔任成品倉庫的倉管，但2年後他便辭職開了間餛飩店。

兩人先合資開了一間百貨商店，周正毅用賺來的錢到日本「留學深造」，但其實是暗渡陳倉，將當時馳名日本的「章光101」生髮水帶入日本兜售，靠水貨賺了個盤滿缽滿。80年代末期，周正毅回到上海，認識了從香港返滬的富婆毛玉萍，並在毛玉萍的金錢和人脈鋪路下，周正毅的生意越做越大。

1994年，兩人在上海黃河路買下一幢5層豪宅，開設「阿毛燉品」，紅極一時，甚至有銀行公關食堂的稱號。他們因此結識了許多來自上海政商界的大人物，包括時任中國銀行上海分行行長劉金寶。95年，正值國企職工股上市流通的高峯期，有多年從商經驗的周正毅迅速發現了其中的商機。他從銀行借貸大量現金，以個體戶的名義收購職工股。隨着收購股票的公司上市，原本2、3元的股票上漲到十幾元，讓他獲利數億元。

利用劉金寶貸款21億

1997年香港回歸後，劉金寶調任香港，周正毅的事業版圖也隨之移至香港。當年正值亞洲金融風暴襲港，香港股市一片哀嚎，周正毅利用劉金寶在中國銀行香港分行貸款21億港元，大量購進長實集團及和記黃埔的股票，再次獲利數億港元。同年，他成立「上海農凱集團」，大量收購爛尾樓。據稱，農凱集團投資物業達21萬平方米，投資額約14億元，總估值25億元。隨後周正毅更將觸角伸到金融、貿易、農業和高科技產業。

周正毅逆市花費6,200萬元買下灣仔一套豪宅，隨後又花200萬元買下一輛賓利（Bentley）。1999年4月，周正毅以8,600萬港元購入渣甸山白建時道81號900多平方米的獨立大屋，與香港富商劉鑾雄為鄰，並「花3,000萬港元豪華裝修」。直到2000年，周正毅的豪宅遭竊，失款130萬港元的消息傳出，這名「上海首富」才走進大眾視野。

到了2002年，周正毅的財富達到頂峯。2002年5月，上海市政府以「免土地出讓金的舊區改造模式」，與周正毅簽訂了8塊國有土地的8個出讓合同，被稱為「東八塊」，周正毅以「零成本」拿到當時上海最好的改造地塊。有指當時的上海有一大半房產都在周正毅名下。

2000年，《福布斯》對周正毅做過一次財產估算，結果是0.66億美元（約5.1億港元），名列富豪榜第94位。但周正毅自稱其主要資產以房地產和基建為主，總資產接近150億（約179億港元）。2002年，胡潤再次編制富豪榜，他排名11位。

然而，2003年，周正毅因為控股股票的問題被判3年多。當時周正毅的妻子毛玉萍也在香港入獄。毛玉萍入獄後，新世界集團創辦人鄭裕彤、影視紅星成龍等社會名流一起寫信擔保毛玉萍。

2004年6月，周正毅從上海市看守所轉移至提籃橋監獄關押，剩餘刑期35個月。到提籃橋後不久，周正毅給提籃橋監獄每個囚倉安裝冷氣，還收買專職看守他的獄警，為他減刑，甚至有傳他「可以在提籃橋監獄開董事會」。

及至05年9月香港廉政公署指控他涉嫌「串謀詐騙」，周正毅於06年5月刑滿出獄之後再被通緝。06年10月，他因行賄罪、虛開增值稅專用發票罪和挪用資金罪，數罪並罰判囚16年。

騰訊網 /《蘋果》資料室

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