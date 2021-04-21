中美交惡之際，兩國駐對方的大使終於傳出有新安排。繼早前傳出懸空多時的美國駐華大使一職，將由前國務次卿伯恩斯（Nicholas Burns）接任後，《華爾街日報》（The Wall Street Journal）爆料指，已年屆退休年齡、68歲的中國駐美大使崔天凱亦會快將離任，其職位將由55歲現任外交部副部長秦剛接替。

報道稱，秦剛面臨的一大挑戰，是既要能代表中國的立場，同時仍要構建中美之間的橋樑。德媒《德國之聲》則認為，秦剛若然真的出使美國，這反映中國希望通過熟練的外交官，協助重塑中美之間恆常的高級別對話。

資料顯示，1966年出生的秦剛曾任中國外交部發言人、新聞司司長、駐英國大使館公使，並曾在外交部西歐司工作多年。在2018年成為當時中國外交部最年輕的副部長前，秦剛還擔任過禮賓司司長，負責規劃極高級別的外事活動，和多國高層有過接觸，被指為國家主席習近平的禮賓官。

據悉，秦剛當日擔任外交部發言人的作風，亦可算是一匹「戰狼」。例如，2014年3月，針對日本回應中國軍費預算增長，秦剛以當時外交部少有的強硬表態，連珠炮發般作回應：「中國人民解放軍不是只端着紅纓槍的童子軍。有些人總是希望中國是長不大的童子軍。如果是那樣的話，誰來維護國家安全？怎麼維護世界和平？如果是那樣的話，中國就安寧了？地區就穩定了？天下就太平了？即使是童子軍，他的個頭也是一年比一年長，他的腳也是一年比一年大。你不能讓他總是穿着以前的小衣服、小鞋吧？」

《華爾街日報》

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