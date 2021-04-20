中國知名連鎖火鍋「海底撈」遭爆連海外分店都被要求每桌裝設兩部監視器，影片還會回傳至中國備份。台灣的海底撈分店也同樣遍佈監視器，大型店甚至單店就達過百部。台灣海底撈昨聲明指，門市安裝設圖像採集設備，是為保障消費者用餐安全，嚴格保護顧客隱私不會濫用，但並未回應監視器錄下的資料是否回傳大陸。

一店逾百監視器

台灣蘋果新聞網昨報道，海底撈在台分店也設有監視器，經察看發現幾乎每個角落天花板都遍佈監視鏡頭，間隔不到一米安排一個，不只是顧客所坐位置，連醬料區、雪糕取用區也都有，明顯看到的至少就有5、60個，單店可能達過百部。此事曾遭用餐顧客質疑，更稱監視器品牌就是來自中國的海康威視，該廠也協助在新疆進行社區監控。曾有店員稱，這是為了防止顧客偷偷在鍋裏「加料」。

日前外媒曾報道海底撈加拿大溫哥華分店也有類似情況，影像被指傳回中國。台灣海底撈昨晚發聲明表示，已關注到印度《星期日衞報》17日有關海底撈加拿大分店的報道，指該文章發佈的資訊與事實情況不符，誤導讀者，涉嫌損害公司商譽，已要求對方刪除相關報道。聲明又稱，台灣門市安裝的監控設備是為了保障消費者用餐安全，嚴格保護顧客隱私不會濫用。但對於台灣蘋果新聞網詢問監視器錄下的資料是否回傳北京一事，台灣海底撈並未作出回應。

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