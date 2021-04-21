微博近日流出獲減刑出獄的上海前首富周正毅60歲生日宴現場影片，曝光東方衞視6名知名主持人到場賀壽。事件迅速發酵後，又有網民傳出東方衞視所屬的上海廣播電視台的聲明，點名提到6名主持人為陳蓉、倪琳、戴劉菲、房海燕、程雷和朱楨，但指他們是「受到朋友邀約才去」，無收「出場費」。聲明還指，將進一步調查核實事件，並要求各頻道盡快約談涉事主持人。有傳其中5人已被禁出鏡。

現場影片顯示，涉事的6名主持人齊齊現身生日宴的舞台上，逐個對周正毅「祝福」。隨後，主持人逐一自我介紹，先是東方衞視當家花旦陳蓉說：「我是剛剛認識周公子，雖然是周公子的新朋友，但已成為好朋友的陳蓉。」倪琳隨即接過咪，自稱是這個台上認識周公子時間最長的，已經有23年了。之後輪到戴劉菲，她說自己與周公子認識得較遲，卻是一見如故。房海燕則說是今年才認識周公子的，以前只是通過報紙認識他。

男主持程雷則更加「世界仔」，他表示，在上海灘不認識周正毅是說不過去的，他自己認識了周公子20多年，但周公子上個月才認識他，也說明他現在混得「上檔次」了。

這6名主持在內地相當出名。現年44歲的陳蓉21歲入行，花了22年時間爬到「東方衞視一姐」這個位置。她大學二年級就搭檔程雷主持《智力大衝浪》，大學畢業後入職上海電視台（SMG），2004年就獲得金鷹獎評選為「十佳主持人」，2012年華鼎獎名人滿意度調查被列「中國最佳女主持人」，還擔任過製片人及導演。在《我們在行動》中，她同時擔任製片人、總導演和主持人。目前已婚，並育有兩個孩子。

49歲的程雷同樣是畢業後進入SMG工作，2002年主持上海新娛樂頻道的明星訪談節目《家庭演播室》；2010年主持東方衞視節目《中國達人秀》。2012年，程雷獲得SMG「名播音主持人」稱號；2014年獲2013年度中國廣播電視節目主持人金話筒獎。

48歲的倪琳則曾供職寧波電視台、浙江電視台，1997年調入上海有線電視台主持《評頭論足》、《閒話五分鐘》等欄目，1998年調入東方電視台擔任《相約星期六》等欄目主持至今，成為當家主持。33歲的戴劉菲樣子甜美，2003年入行，曾就職於江西電視台、SMG東方財經頻道，主持晚間7點檔《新聞制高點》、午間大型直播財經類欄目《財經新干線》等，2017年6月加盟《第一財經》，擔任《都市零距離》主持。

至於45的房海燕，曾在四川有線電視台新聞部、東方衞視新聞娛樂頻道等擔當主持，現主持上海廣播電視台旗下新娛樂頻道《新老娘舅》、《家庭演播室》，並擔任中央電視台《夜線》欄目嘉賓。42歲的朱楨主持過很多大型綜藝節目，包括《相約星期六》、《如魚得水》、《今天誰買單》。因曾同時主持8檔電視節目，最多時橫跨5大電視頻道，故而自稱「朱8檔」。他還在多部影視劇中擔任主要角色，相當受歡迎。

不過，他們在生日宴中的一輪吹捧，招來了不少網民的不滿，認為他們都是東方衞視的「門面」，卻對富商諂媚，實在有損形象。輿論發酵引發當局關注。有知情人士曝光一份上海廣播電視台的聲明，文中提到東方衞視有6名主持人參加了周正毅生日宴的有關活動，包括東方衞視中心的程雷、陳蓉、朱楨、倪琳、房海燕，以及東方衞視《第一財經》的戴劉菲；還有一名非東方衞視簽約主持人高源。聲明稱，經查，涉事的6名主持人都稱是受到朋友邀約才去，並非為生日宴擔當主持，同時否認有收取「出場費」。上海廣播電視台將進一步調查事件，並要求各頻道盡快約談涉事主持人。

隨後又有知情人士曝光一張微信截圖，顯示涉事主持人遭到處罰或警告。當中，陳蓉、倪琳、海燕、程雷和朱楨不准出鏡；高源的下場似乎更慘，則被列入上海廣播電視台集團的「出鏡出聲黑名單」，「不得參與台集團包括各頻道新媒體任何節目、活動，以前參與的節目一律不得安排重播，新媒體端一律下架處理」。

有內媒指，這份爆料尚且不知真假，幾位主持人的事業是否會受到影響，目前還不好說，但這件事也給予業內一次警告，主持人對這些場合是應該避嫌的。

綜合報道

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