內地有醫生吹哨揭發醫院斂財害命醜聞。北京大學第三醫院腫瘤內科醫生張煜，日前發長文指出，中國腫瘤患者中，有相當比例受到主治醫生誤導，支付不必要的高昂費用，當中甚至有人因而接受錯誤治療而死亡。張煜其後以「無法承擔壓力和可能帶來的後果」為由刪文。

故意不用標準治療方案

張煜周日（18日） 發文，標題開門見山稱「寫給我摯愛的國家和眾多的腫瘤患者及家屬—請與我一起呼籲，請求國家儘早設立醫療紅線，遏制腫瘤治療中的不良醫療行為」 。文中直指，中國腫瘤患者之所以死亡率居高不下，除發現較遲等原因，還有不規範甚至錯誤診療所導致的因素。

他指，過去一年多自己遇到數十間醫院過百個腫瘤患者接受過不當甚至錯誤的治療，地點遍及北京、上海、廣州及天津等地，多家三甲醫院患者亦未幸免。而「不良醫療行為」無一例外衍生大量費用，部份患者更因而死亡。他指，許多醫生未遵照腫瘤治療指南，故意不採用標準治療方案，而改用的治療，有充分證據表明對患者有害無利，但就可增加花費，毒副反應甚至死亡率。

張煜估計，高達五分一患者被更改了標準治療方案，有醫生故意隱瞞情況，濫用藥物，對無需化療患者施以化療。他形容內地部分醫生無知及貪婪，並出現系統性濫用醫生職權，讓許多好醫生和年輕醫生心涼。國家衛健委前日通報稱，高度重視事件，並會調查核實，嚴肅處理，絕不姑息。

新浪新聞/自由亞洲電台