台灣自行製造潛艇，是目前最重要的國防機密，但今天下午卻傳出一名參與潛艇建造的英籍設計技術顧問，在沒有人親眼目睹的狀況下，在花蓮墜谷身亡，引起各方揣測。

台灣《蘋果》報道，死亡的工程師姓葛拉漢（Graham），名叫安迪，66歲，身份是極為敏感的潛艇外國設計顧問，由於台灣自行研製潛艇的設計工作在四月底將告一段落，安迪就與其他3位共同參與潛艇案的外國同事，一起去參加一個單車環島的公益活動，準備在旅遊完台灣後返回英國。

報道指，安迪在台灣停留一年半，過去他曾幫英國皇家海軍造過潛艇，算是經驗相當豐富。因此，在他意外身亡後，國安單位隨即接管後續事宜。不管是海軍司令還是參謀總長，在接到消息時，都相當關切且表達深切的哀悼之意，台船也在第一時間派出顧問及英文流利的繙譯人員，協助處理後事。

事發於本月4日，安迪和3位同事當天一起騎單車，一位同事的太太開着客貨車擔任後勤補給。一行人從宜蘭出發到花蓮，在當天上午9時左右，進入中橫公路台八線公路的一個轉彎下坡路段時，騎在最前面帶隊的安迪突然失控，人直接摔下山谷，在他後面的朋友有一段距離，所以沒人看到他是怎麼摔車的。

報道指，警消人員接到抵達現場時，報案民眾指稱有人連同單車摔落山谷，警消立即使用同行友人的航拍機進行搜尋，由於在場人士的手機都有GPS定位，因此很快找到安迪的位置，確認墜谷的安迪躺在約3百米下的山谷，於是立刻前往救援。

可是，當警消人員到達安迪倒臥處，卻發現他已經頭骨碎裂，當場死亡，救援人員以吊掛方式，將安迪吊回中橫公路，送往台軍花蓮總醫院，可是他已回天乏術，安迪的遺體之後轉送花蓮殯儀館。

由於安迪等人的身份敏感，台灣《蘋果新聞網》指案件發生後，就已經層層上報到海軍總部、台船、國防部及國安會，國安單位也立刻接管，參與處理這次死亡案件的檢、警，及消防人員，也都被下令要三緘其口，對安迪的身份保密。經過法醫相驗，目前檢警初步排除外力介入的可能，以意外死亡結案。

安迪的不幸消息是由外籍工程師們的一位主管，連絡安迪在英國的家人，他家人授權主管協助處理，遺體第二天就進行火化，目前骨灰仍在台灣，會等工程師們的合約結束時，一起帶回英國。

熟悉台灣自行研製潛艇的人士表示，由於這位技術顧問的工作都已經完成，因此這起事件不會影響潛艇建造的進度，但他們仍相當震驚，因為並沒有人親眼看到安迪當時是怎麼摔下去的。

負責興建潛艇的台船公司今發新聞稿，表示身亡男子是公司的外籍服務工程師，與建造潛艇無關。國防部、海軍司令部對此也沒有評論。

台灣《蘋果新聞網》

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