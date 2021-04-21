一名協助台灣自行建造潛艇的英國顧問，日前摔死在花蓮山谷，由於身份特殊，引發各方關注。據悉，蔡英文政府一直推動台灣自行建造潛艇的計劃，根據台灣國防部規劃，這艘潛艇將於2024年6月下水，之後會拖到潛艦的專案碼頭進行機裝與調整測試及戰測，約1年時間，並在2025年交由海軍正式成軍服役，國防高層日前透露，整項計劃可望提前完成。

台灣建造的是海軍自行研究發展與設計的柴電動力潛艇，在2014年馬英九政府任內，由時任海軍司令陳永康上將開始規劃，直到2016年蔡英文政府上台後，再由時任海軍司令（現任參謀總長）黃曙光首度正項編列預算啟動。

國防部在2019年與台船簽約，正式進入建造潛艇的第一個階段，蔡英文去年11月24日親自主持海軍潛艇「開工」典禮，今年將進入「安放龍骨」第3階段。下一個重要日子，是2024年6月「下水」，預計在78個月則是2025年11、12月交艦，由海軍256戰隊繼續作後續的測評。當潛艇評估作戰效能後，即會進入三階段「量產」，並開始建造7艘潛艇。

除了由中船建造的硬件，台軍的潛艇亦引入美國的裝備，包括三項被列為紅區的裝備，包括洛歇馬丁（Lockheed Martin）的「戰鬥系統整合」、雷神公司（Raytheon）製造的「數位式聲納系統」，以及L3公司的「輔助裝備系統」（即潛望鏡），這批裝備都已經在今年3月取得輸出許可。

台灣《蘋果新聞網》

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