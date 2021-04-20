中國電訊設備製造商華為前副董事長孟晚舟周一以取得滙豐銀行提供的新文件為由，指文件或有助證明美國當局在孟晚舟案誤導加拿大政府，要求押後引渡聆訊四個月至8月3日再審。

稱閱滙豐文件需時

華為2月入稟英國高等法院，要求滙豐銀行提供內部文件，以證明孟晚舟沒有誤導滙豐，被法官駁回，並下令孟晚舟團隊支付8萬英鎊（約86萬港元）法律費用。華為之後轉戰香港法庭，要求滙豐披露涉華為案相關文件。高院法官陳靜芬上周一就雙方同意的內容頒下命令，同意華為向滙豐取閱有關文件，惟部份內容需要遮蓋。

孟晚舟的引渡聆訊原定下周一於加拿大再審，其代表律師要求將聆訊押後至8月3日，以便審閱滙豐提供的新文件，並評估是否將之呈堂。他們指文件或有助證明美國當局在孟晚舟案誤導加拿大政府。孟的律師表示，他們已去信給司法部長拉梅蒂（David Lametti），稱他有責任獨立調查美國司法部長提出的外國政府不當行為指控。

除談及滙豐文件外，孟的律師又指疫情肆虐，基於「正在上升及重大的健康考慮」，希望法庭同意延期。近日卑詩省平均每日新增約千宗確診個案。孟一方強調：「延期是為了基本的公平 ，而非拖延」。代表加拿大政府的律師卻指對方的申請不適當地拖長聆訊，稱「訴訟引起了公眾的極大興趣，本法院投入了大量資源，以確保案件儘快有進展。」法新社