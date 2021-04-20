台灣陸委會主委邱太三接受中央社專訪時表示，北京當局表決通過香港的新選舉方式後，如何影響香港市民政治參與的程度，是值得觀察的指標。他又批評，北京一直未有同意過「九二共識」是「一中各表」，在國際社會宣稱台灣是內政問題，國民黨卻沒有能力在國際社會上澄清，以致讓台灣在國際被排擠，要參與國際組織還得仰賴中國大陸鼻息。

邱太三表示，香港選舉還沒有開始，台灣政府不能直接做判斷，不過，在北京通過新的選舉制度後，對香港立法會人士、有意參選者及關心政治的香港市民來說，都是觀察實際政治權力走向的重要觀察點。

在專訪中，邱太三又提到，北京與香港之間在施政權限上劃分，都是台灣考量的要素。此外，港府目前雖然受制於北京，但同時也理解到跟台灣還是有一定的利益關係，因此陷入拉鋸，「需要做一個長遠的觀察」。另外，香港青年會否大量到海外升學，香港經濟及生活物價等，都是台灣政府觀察香港局勢的重要參考依據。

邱太三又提及兩岸關係，他認為，「九二共識」是陸委會前主委蘇起創造出來的名詞，可能是對大陸有「過度想像」，因為北京當局從來沒有同意過「一中各表」。他也表示，中共總書記習近平2019年提出探討「一國兩制」台灣方案，邱太三認為「一國」顯然是指中華人民共和國，北京只有探討「台灣方案」，代表「他是中央，你是地方特別行政區」，這種做法說明沒有中華民國的存在，更沒有探討大陸方案的權利，雙方不僅不對等，中共也藉機表明，「一個中國的意涵，就是中華人民共和國」。

中央社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！