中國華融（2799）被傳獲中央出手打救，包括由人行通過成方滙達收購華融系部份非盈利資產，賬面價值超過1,000億港元，以助華融解困。有關消息再度觸發內地網民的敏感神經，紛紛想起了被外界稱為中共史最大貪官的中國華融公司前董事長賴小民。因受賄、貪污及重婚而遭判處死刑的賴小民，今年1月由一審被定罪到伏法，前後僅24日，可謂「速戰速決」，而他亦是習近平十八大上任以來，首位被執行死刑的貪官。有指，國家主席習近平趕及在第二任期結束前處決賴小民，有祭旗或「打虎不手軟」的示警意思。

被稱為「中國第一貪官」的賴小民，於2018年4月被查落馬，隨後被控受賄、貪汙及重婚等罪名，去年8月11日在天津第二中級法院開庭審理，今年1月5日被判處死刑，沒收個人全部財產。一審審判長在判詞中解釋，將賴小民判處死刑，其中一個理由是他受賄達17.88億餘元，是中共建政以來受賄數額最大的職務犯罪案件。

據財新網披露，賴小民有「3個100」：100多套房、100多個關係人、100多個情婦。央視亦曾播放紀錄片指，辦案人員在賴小民藏贓款的房屋裡搜出2.7億元現金，總重超過3公噸，打破紀錄。賴當時在鏡頭前自述，受賄的2億多元不敢花，提心吊膽。他還收受大量房產、名車、名表、黃金、字畫。

天津市高級人民法院在1月21日駁回賴小民的上訴，維持原判。最高人民法院經複核後認為，賴小民雖有重大立功表現，但綜合其犯罪事實、情節和對社會危害程度，不足以對其從寬處罰，最後批准執行死刑。

不過，外界曾質疑，賴小民案由一審到處決，前後僅24天，速度之快在內地甚為罕見。根據內地《刑事訴訟法》規定，死刑必須最高法院核准，但未規定核准期限。2019年，山西省呂梁市前副市長張中生，是習近平上任後第一位被判死的貪官，但至今仍未傳出已被執行死刑的消息。

《蘋果》資料室

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