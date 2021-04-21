台灣正蘊釀新一輪「去中國化」，今次的推手竟然是一向主張「兩岸一家親」的台北市長柯文哲（柯P）。他日前「大膽」提出把台北市的街路名稱，從被大陸省市包圍中「解放」出來，亦即路名「去中國化」。民進黨「打蛇隨棍上」，表示全力支持柯文哲的想法，還希望能優先修改「北平東路」。可是，柯文哲今日表示希望台北市的街道正名運動可以「輕鬆一點、自然一點」，未來他們可以來建立一個制度，讓改路名較容易執行，目前他沒有時間表，還須內部討論。

這場一開始便形容為「得個講字」的路名「去中國化」運動，是由柯文哲昨日在友人創設的Facebook新的專頁「台灣阿北－柯文哲」發放的首條影片中提出。柯文哲稱，台北許多道路由大陸城市命名，例如立法院周邊濟南、青島、杭州、紹興等路，「根本被中國包圍」。他還諷刺民進黨號稱「最愛台、最本土、最愛講台灣意識」，中央黨部所在地卻在北平東路，不覺得「怪怪的嗎？」

柯文哲的這個建議，在台灣政壇引發極大的爭議。民進黨「打蛇隨棍上」，表示全力支持柯文哲的想法，還希望能優先修改「北平東路」。然而，有關影片連同新開設的「台灣阿北-柯文哲」Facebook專頁，不到3小時就全下架。

柯文哲今日下午出席公開活動時，被記者問到他拋出的「新正名運動」到底是甚麼時表示，正名運動可以輕鬆一點、自然一點、民生一點，這也是拋出一個議題，按照目前《北市自治條例》，要改名字其實相當困難，所以拋出來給大家討論一下。

至於自己心中有那些應優先更改的路名？柯文哲說「革命分階段」，當然他心中有自己的藍圖，但沒必要跟大家說，自己有想法再跟大家講好了；接着強調，有時候要舉辦一個活動或推一個政策，還是要有人先倡議。

至於是否擔心這項倡議影響對岸交流、影響台北與上海的雙城論壇？柯則說，反正每天都有問題。

資料顯示，二次戰後，國民政府接收台灣，第一件事就是將台北當時的街道名從日本名改為中國名，當時上海工程師鄭定邦將一張大陸地圖蓋在台北地圖上，中軸線對準中山南北路，再將地圖上的大陸地名填上台北街道。1949年，國民黨政府遷到台灣後，不但全面「去日本化」，進一步藉着街路命名的「中國化」，把「祖國意識」用地理工具入路入戶入門入腦。

台灣《蘋果新聞網》

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