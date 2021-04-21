中國現代文學館發訃告指，中國著名文學家老舍（舒慶春，1899年至1966年）之子舒乙因病，於今日下午2時16分在北京離世，終年86歲。中國現代文學館讚揚，舒乙為中國現代文學館的籌備、建設和發展傾盡心力，做出了不可磨滅的貢獻，他的離去是中國現代文學館的重大損失。

舒乙是滿洲正紅旗人，生於山東青島，年輕時曾留學蘇聯，學習林業科學，回國後從事有關科研工作。1978年起，舒乙開始發表作品，首篇作品《老舍的童年》連載於《人民日報》，之後踏入文壇，生前身兼多職，除了是中國作家協會全國委員會名譽委員外，還是中國現代文學館前館長及中央文史研究館館員。

王岐山：世界正經歷新的複雜變化

中國國家副主席王岐山昨日在海南博鰲，出席博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式，更特別為國家主席習近平致辭作「報幕」。其後，王岐山又集體會見論壇理事和戰略合作夥伴，並與中外企業家代表座談。

新華社報道，在集體會見論壇理事和戰略合作伙夥時，王岐山指出，20年來論壇成長為政商學各界加強對話、尋求合作的高層次平台，為亞洲發展以及亞洲與世界的交流發揮了重要作用。當前世界正經歷新的複雜深刻變化，更加需要各方加強交流、凝聚共識、合作應對，為論壇發展帶來廣闊空間。

台鐵慘劇2肇事者續押3個月

導致49人死亡的台鐵太魯閣號事故肇事者李義祥、華文好，已被檢方以過失導致他人致死等罪起訴。花蓮地方法院今晚開庭，決定是否繼續扣押兩人。李義祥獨自出庭，華文好則有法援律師和繙譯陪伴；李說自己沒錢，請不起律師。經2個多小時開庭，法官裁定兩人均續羈押禁見3個月、禁止通訊。

據悉，李義祥與越南籍非法移工華文好（阿好），本月2日偷偷進入地盤施工，不慎令工程車翻落路軌，導致408列次太魯閣列車出軌，釀成重大死傷。兩人均被檢方以過失致死、過失毀損軌道等罪名起訴；李義祥另因借牌承包工程、未打電話通報事故、肇事逃逸等一共8項罪名，其中肇事逃逸罪，最高可被判囚7年。

華為告瑞典限制參與5G建設

中國電訊設備製造商華為，起訴瑞典郵政和電訊管理局（簡稱：郵電局）限制其參與5G網絡建設，案件今日在斯德哥爾摩地方行政法院首次公開審理，並於周五（23日）結束。

華為在新聞公報指出：「郵電局的決定在程序上違反了瑞典行政法。根據瑞典法律，如果當局做出的決定對公司有重大影響，公司有權作為流程中的當事人被告知及徵詢意見。然而，郵電局在關於5G頻譜拍賣的決定過程中，沒有對華為履行這一程序。」

環球網/ 新華社/ 中央社

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