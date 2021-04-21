曾在Twitter發千條留言聲援香港「反送中」運動的雲南維權人士徐昆，去年8月被拘押至今已近兩年，其家人周一（19日）經律師收到法院的判決書，得知徐昆因涉尋釁滋事罪被判刑兩年。

據悉，徐昆從2019年8月17日被捕到現在已近兩年，但當局超期羈押不開庭，嚴重違背涉嫌案件人員關押期間程序。至本月8日，雲南昆明法院是在沒有開庭的情況下作出宣判，但徐昆的律師至本月19日才收到法院的判決書。

徐昆是關注內地人權與社會發展的中國「玫瑰團隊」成員，該組織創始人秦永敏，2018年因涉嫌顛覆國家政權罪遭判囚13年，目前在湖北潛江廣華監獄服刑，「玫瑰團隊」亦因而被迫解散。而徐昆長期在網上建立QQ群，主持有關人權與民主轉型的演講，並曾多次網上支持被抓捕的人權捍衞者。前年香港爆發「反送中」運動，徐昆更在Twitter大量轉發支持港圖片。

在2020年12月23日，徐昆一案在開庭前，其代表律師得知公檢法各單位都勸徐昆認罪認罰等行為，但徐昆始終堅持自己不違法，不認罪，不認罰。徐昆因而在看守所內被限制通訊，當局一直以疫情為由不許律師與他會面。更過份的是徐昆的家人，在開庭前4個多月就沒有收到他的家書。

2019年8月17日，徐昆訂好火車票要去江蘇蘇州，準備旁聽維權人士朱承志涉嫌「尋釁滋事」一案，但卻被昆明市盤龍分局國保人員強行退票，還被帶到派出所錄取口供，接着被送到當地拘留所行政拘留15天，不久因涉嫌尋釁滋事罪，被刑事拘留。

自由亞洲電台/ 博訊網

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