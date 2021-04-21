韓國人氣男團防彈少年團（BTS）紅爆全球，創下多項K-pop的歷史紀錄，其中於去年推出的專輯《Map of the Soul: 7》就在上月獲得國際唱片業協會（IFPI）認證，成為2020年全球銷量最高的專輯。BTS更於周一（19日）宣佈將與全球知名連鎖快餐店麥當勞合作，在全世界49個國家、地區推出「BTS套餐」及兩款全新醬料，其中包括台灣、香港和澳門，卻獨欠中國大陸，引起網民熱議。

麥當勞周一（19日）在Twitter上表示，將在5月起推出「BTS套餐」，並附上一張以薯條拼成的BTS標誌，並在麥當勞的「M」字旁邊寫上BTS；麥當勞同時公佈「BTS套餐」推出的時間表，最快於5月26日能吃到的國家是美國、澳洲、巴西、加拿大等，香港和澳門則於6月3日，而台灣就將在6月9日上市。

而在麥當勞的TikTok上，更可以聽到BTS獻唱麥當勞的經典歌曲，令一眾紛絲更加期待新套餐出售。有消息則指，「BTS套餐」包括10件麥樂雞、薯條、中杯凍飲及兩款全新的甜辣醬和美式海鮮醬（Cajun Sauce）。網民均留言表示「好想食」，「超期待」，「不是粉絲都會想嘗試」，「薯條不會只有7條吧」。

然而「BTS套餐」的名單內卻未有包括中國大陸，令內地網友非常失望，留言稱：「哭了，怎麼會沒有大陸！」「金拱門（指麥當勞）別不知好歹……」「或許我們得特意去趟香港，就為了吃一份麥當勞。」

Twitter／TikTok／新浪微博

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