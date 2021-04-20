中國在南海爭議越演越烈，歐盟外長日前公佈印太戰略，各國再有部署。澳洲國防部表示，日前與法國海軍一支特遣隊在南海展開聯合行動。法軍其後將前往日本與美、日進行聯合軍演。法國國際廣播電台認為，法軍首次參加日本境內的美日聯合軍演，顯示印太與台灣已成國際上的重要議題。大陸外交部部長助理吳江浩昨反斥，個別域外勢力從地緣政治思路出發，為南海帶來不穩定因素。

法國兩棲突擊艦雷電號及護衞艦速科夫號組成的「聖女貞德特遣隊」，與澳洲皇家海軍護衞艦澳新軍團號及補給艦天狼星號，在南海展開聯合訓練。「聖女貞德特遣隊」2月起已在印太地區展開為期5個月的部署，下個月更將前往日本，與日本海上自衞隊及美國海軍進行聯合防空訓練。

法將首聯美日九州軍演

日本陸上自衞隊宣佈，今年5月11至17日將與美國陸戰隊和法國陸軍共同參與軍演。這將是法軍首度參與日本境內軍演，更是美、日、法三國陸上部隊首度在日本境內實施正式演訓，地點在九州南部的陸上自衞隊霧島演習場和九州西方海空域，訓練將涉及運用直升機等的部隊運輸、模擬城市巷戰。《朝日新聞》引述知情人士指出，法美日三國希望加強合作，牽制中國，預料參加軍演的總人數約300人。美國國防部發言人柯比昨稱，美國仍致力協助台灣自我防衞，這是歷任政府都在做的事。

《朝日新聞》/路透社