廣東深圳近日發生幼童咬人事件。一名2歲女童在早教機構（即playgroup）被年齡相若男童掐頸咬面見血，嚎哭2分鐘才被老師發現，女童臉部或會留疤破相。涉事機構事後只扮作「和事佬」，協助事主獲賠2萬元人民幣（下同，約2.4萬港元），被家長指摘逃避責任。網民批評涉事機構疏忽照顧，以及質疑男童家長的教育方法，甚至有人調侃男童患了瘋狗症才會亂咬人。

2歲女童彤彤，4月6日在深圳奇卡國際早教中心南聯旗艦店上學，遭一名年齡相若的男同學襲擊受傷。

閉路電視畫面顯示，涉事男童先是把彤彤推倒，再騎在她身上，同時掐頸和咬彤彤的臉部。男童一度重新站起在彤彤身旁，但不足數秒又再俯身再咬彤彤。過程中，其他幼童若無其事的在旁邊各自玩耍。

男童手口並用襲擊彤彤維持約2分鐘，課室內有其他幼童奔出求救，早教機構才有女老師現身，抱走被男童幾番撕咬的彤彤。

彤彤父親辜先生表示，彤彤當時被咬得滿臉是傷和流血，特別是鼻子和眼睛，「鼻子好像整個被咬，咬痕很深」，經診斷治理，彤彤被判定多處軟組織挫傷，部份傷口未來可能留有疤痕。

辜先生指出，幼童在早教機構內，應有老師全程照顧，但女兒被襲時，課室內卻無老師，令女兒被男童咬至多處受傷，質疑早教機構老師是否具有及格訓練和資格。

他不滿涉事機構，事發後「唔關我事」的處理態度。辜先生指，涉事機構嘉寶潛能教育之後僅以中間人姿態，擬定了一份協議書供雙方家長和解，要辜先生收下男童家長及涉事機構各1萬元（共約2.4萬港元）賠償了結事件。

辜先生強調，涉事機構在女兒受襲一事中，負有疏忽和管理責任，不能扮「和事佬」，而且彤彤傷勢未來可能要接受消疤治療，認為涉事方需要負責全程治療開支，故拒絕接受賠償。

內地律師齊岩冰認為，早教機構人員有責任在監護空間中確保孩子安全，認為涉事機構要承擔相應責任，負責整個治療費用。

澎湃新聞／觸電新聞

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