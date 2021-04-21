中國華融陷入重重「債務危機」，與前董事長賴小民不無關係。根據中共的有關論述，賴小民無論在「政治紀律」或「個人私德」，均是十惡不赦，以致他即使戴罪立功，到最後也難逃一死。其中最為熱議的是，他家藏現金3噸、擁100多位情人，私生活糜爛不堪。

終年58歲的賴小民是江西人，1983年，時任央行計劃資金司王喜義到江西財經學院招聘畢業生時，就招攬了江西瑞金市高考文科狀元、年僅21歲的賴小民進入中國人民銀行，賴就此踏足國內金融界，改變一生。

內媒曾報道，賴小民擁有的100多位情人，其中幾十位來自華融內部，當中更不乏家傳戶曉的女明星。有知情人士透露，華融有很多美國、歐洲、港澳台境外培訓班，實質是安排「賴小民的情婦們和關係戶們用來度假、旅遊」。

在華融各子公司內部，賴小民安插了不少情婦，有些還是高層管理人員。據稱，賴小民的管理口訣是：「崗位有先後，年齡無大小。」意思是，在華融內部能夠被安排到重要崗位的情婦，如華融某公司董事長、總經理之類的，是跟他時間比較長的人。

有關部門查明，賴小民通過華融置業等子公司，在廣東省珠海市開發某地產項目，一共120套房，其中100套房全部通過假搖號分給前妻及情婦。一名知情人士透露：「賴小民有些情婦賣房賺好多錢；居然有的（些）人還要華融的子公司來負責裝修房子，裝好再轉手賣給別人。整個過程吃了好幾輪，貪得無厭。」中央紀委國家監委在「雙開」通報中，形容賴小民「腐化墮落、道德敗壞、生活奢靡......與多名女性搞權色交易」，私生活糜爛不堪。

《蘋果》資料室

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