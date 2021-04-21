日本首相菅義偉日前在白宮與美國總統拜登進行會談，針對台海問題進行討論，更是52年來首度在聯合聲明中提到台灣，台日的「友好關係」隨即成為各界關注焦點。台民進黨立委鄭運鵬昨日（20）晚間在Facebook發文指，發現日本駐台代表泉裕泰的名片中，頭銜竟為「大使」，直呼過去從未注意到此事，還好奇地問：「以前職稱就是『大使』了嗎？」

日本目前與台灣沒有正式邦交，因此跟美國、英國等其他國家類似，透過民間組織的形式派駐外交人員到台灣，職稱為「代表」，並不使用「大使」、「公使」這類正式外交官銜。

鄭運鵬昨晚在FB發文指，他突然發現泉裕泰的名片上，全銜為「公益財團法人日本台灣交流協會 台北事務所代表」，但正中央寫着「大使 泉 裕泰」，姓名前方特地加上這個「大使」註記讓他眼睛一亮。「我之前沒有注意到，日台交流協會代表從以前職稱就是『大使』了嗎？是從換新LOGO、新名片開始？」

根據日本台灣交流協會官方網站，泉裕泰有派駐多國的外交經歷，在2019年10月受駐台代之前，出任的是日本駐孟加拉大使。有台媒就留意到，協會的官方網站是以「代表」來稱呼泉裕泰。

台日友好關係近來成為國際關注焦點之一。在菅義偉與拜登於美國當地時間上周五（16日）會談後，日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」會長古屋圭司，17日便在Twitter上發佈一張照片，並透露位於台北的日本台灣交流協會出入處升起日本國旗了，「以前日本顧慮中國，一直沒懸掛國旗。」據中央社報道，古屋還寫道：「不知造訪日本台灣交流協會的人士是否注意到這個變化。對於偏離常軌的中國，民主國家應該合作對抗。」

照片引起各界關注，雖然隨後有台媒發現相中建築應為日本駐台代表的「官邸」，而非協會辦公所在，但有知情人士指出，從今年1月起，日本駐台代表官邸就開始升日本國旗，本月2日台鐵太魯閣出軌意外發生後，駐日代表官邸也曾下半旗致哀。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網／

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