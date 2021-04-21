兩岸疫情最新數字：內地昨日（20日）新增21宗確診個案，其中2宗為本土病例，發生在雲南，餘下19宗均為境外輸入病例，分別為海南12宗、上海3宗、天津2宗、廣東1宗、四川1宗。另外，新增7名無症狀感染者，均屬境外輸入個案。大陸累計確診90,541宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,078宗，死亡個案11宗。

大陸昨日新增的19宗境外輸入個案中，有12宗都來自正舉博鰲亞洲論壇的海南省。據央視指，該12名確診者均為三亞市一艘巴拿馬籍貨船上的船員。18日，該船已有4人確診，為方便排查船上其他16名密切接觸者，該船於19日駛至海南省洋浦港。海口海關採集16名船員標本進行檢測，證實其中12人染疫，已被送至定點醫院救治，餘下4人核酸檢測呈陰性（其中1人抗體陽性），正在集中隔離醫學觀察。同時該船及相關環境已被徹底消毒。

《中國疾病預防控制中心周報（英文）》昨（20日）在網上發表，有關陝西省西安市一名醫院檢驗人員在已接種兩劑疫苗後，仍於3月17日確診的調查報告，指她於發病前5天可能暴露在有英國變種病毒的環境條件中，才受感染。

報告指，該名檢驗人員的主要工作是在隔離病房採集確診者的咽喉拭子，並在隔離區BSL-2實驗室進行血液、尿液和糞便常規檢測。她很可能是在同月12日為2名感染變種病毒的確診者採集咽拭子時感染。

該名確診者已於4月9日出院。報告認為，接種疫苗使得患者臨床症狀較輕、病程短暫、病毒載量較低，幾乎沒有傳染性。同時提醒醫務人員，即使接種疫苗後，在救治確診者時仍需按規定進行適當的個人防護。

而在台灣，一名於本月8日自菲律賓返台的蔡姓台商（80歲），抵台後入住台北市大同區一處檢疫旅館進行居家檢疫，未料在檢疫即將期滿前的今天（21日）上午，被旅館人員發現倒卧在梳化上，已經死亡。警方接獲通報後，已聯絡中央流行疫情指揮中心及檢察官驗屍，以釐清死因。

警方調查指，蔡伯入住檢疫旅館期間，經常食慾不振，曾因身體不適，透過旅館人員聯絡衞生所協助就醫檢查，但未檢出異狀。旅館人員經常關心他，但蔡伯疑似心情不佳，也不太接電話。今早旅館人員發現他陳屍在房內梳化上，即通報警方到場。

此外，據台灣《蘋果新聞網》披露，近來有民眾發現台北西門町「台北英雄文旅」旅館，標榜符合安全衞生需求，可提供民眾入住進行居家檢疫，但台北市觀光傳播局追查發現，該旅館並非台北市及格防疫旅館，已依法罰款50萬元新台幣，並要求旅館下架廣告及暫停營業。

觀傳局表示，在接獲民眾反映後，隨即追查有關旅館，發現負責人選擇落腳西門町國軍英雄館旁，刻意將旅館名稱取為「英雄文旅」，若民眾不多加查證，很可能就會把他和國軍英雄館混淆。透過民政系統追查，局方確認旅館只在網上發佈出攬客訊息，實際上並未有居家檢疫民眾入住，因此未依《傳染病防治法》進行開罰。

觀傳局又指，旅館負責人已交件登記申請，惟截至4月20日仍未通過審核，在未取得許可前仍屬非法旅館。針對旅館繼續攬客一事，局方表示會再追查，呼籲近期入住的民眾提供訂單資料，作出舉報。

澎湃新聞／央視／台灣《蘋果新聞網》

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