內地近期掀起「反壟斷」風暴。廣東省高級人民法院（廣東高院）昨日發佈首份「互聯網領域反不正當競爭和反壟斷十大案例」。當中涉及不少知名企業，搜尋引擎「百度」、直播平台「鬥魚」均上榜，成為侵權「樣辦」，需賠償原告損失。互聯網巨頭網易及騰訊經營的微信，亦分別捲入壟斷及濫用市場支配地位案件，惟對兩者的指控均不成立。十大案例涵蓋搜尋器競價排名、網頁抓取（Web Scraping）、侵害商業機密及詆毀商譽等。同類案件廣東省法院在2020年審理達897宗，佔全國20%。

廣東省首次針對互聯網反競爭行為公佈「十大案例」。 近年該省受理的同類案件逐年攀升，2020年較前一年審理多10.9%該類案件。經營「YY直播」的廣州華多網絡科技，就網易將直播軟件與遊戲軟件綑綁提出起訴，成為全國首宗直播平台起訴遊戲廠商壟斷的案件。案中擁有2.5億用戶的網絡遊戲《夢幻西遊2》，由網易製作並授權旗下「CC直播」獨家播放遊戲內容。此舉令該款熱門遊戲，無法在其他直播平台播出。

騰訊甩身 百度罰11.9萬

廣州華多指網易對《夢幻西遊2》有市場支配地位，遊戲與「CC直播」綑綁，屬濫用市場支配地位。惟最終判決指，該遊戲對用戶的「鎖定效應（Lock-in effect）」有限，消費者仍可選擇其他網遊替代，故不構成壟斷。廣東高院形容，該案確立網遊與直播平台的市場競爭秩序。

同樣脫身的騰訊，因刪除一間公司的26個微信公眾號而被指控濫用市場支配地位。深圳法院判決指，微信公眾號不屬控方主張的「即時通訊和社交平台市場」，而是「推廣宣傳服務市場」，故駁回訴訟。

百度收費協助「重慶豬八戒」，將「深圳精英商標事務所」的商標關鍵字搜尋結果，設為豬八戒的網站，結果雙雙被控侵犯商標及不當競爭。豬八戒獲判賠償50萬元人民幣（下同，約59.7萬港元），百度也因未及時刪除搜尋結果，需賠當中10萬元（約11.9萬港元）。

「珍妮曲奇」裁不正當競爭

以「小熊餅乾」風靡內地的「香港珍妮曲奇」以原告身份上榜。該品牌曲奇餅早年在內地打響名堂。惟內地的「珍妮曲奇」盜用其包裝設計作虛假宣傳，被裁定不正當競爭，需賠償56萬元（約66萬港元）。美國遊戲公司暴雪因《魔獸世界》網遊被內地手遊公司抄襲，與對方對簿公堂，對方需公開道歉及賠償200萬元（約238.9萬港元）。

新浪財經

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