早前有超過200艘中國漁船集結菲律賓海面，導致中菲關係緊張，菲律賓總統杜特爾特前晚稱：「現在我對漁業的興趣不是很大。我認為漁業資源不夠多，不值得爭執。但如果是採礦、石油，到時我就會派出軍艦去捍衞主權。」這是他首次說明菲律賓在南海問題的底線。

重申盼與京保持友好

現時中國在南海建礁起島，又聲稱擁有「九段線」主權，相當進取。菲律賓身為另一個南海主權國，往往被視為過份軟弱，加上上月超過中國200艘漁船集結於菲律賓海面，形同威脅，令杜特爾特壓力更大。他前晚公開稱：「如果他們開始在那裏（南海）開採石油，我會告訴中國，這是我們協議的一部份嗎？如果不是協議的一部份，那我也會在那裏（南海）採油。」他重申希望與北京保持友好關係。

杜特爾特強調，單憑菲律賓無法阻止中國，挑戰中國的活動隨時引發戰爭，菲律賓可能會戰敗。杜特爾特明言，菲律賓不可能在「沒有任何流血」的情況下執行2016年南海仲裁裁決，該裁決表明中國「九段線」無效，菲律賓在南海專屬經濟區擁有主權。

菲律賓近期多次就中國在南海活動發表外交抗議，最近一次於3月底，中國超過200艘漁船在菲律賓專屬經濟區內的牛軛礁附近出現。中國外交部發言人趙立堅曾稱，牛軛礁是中國南沙群島一部分，中國亦不承認南海仲裁案裁決。路透社