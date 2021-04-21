內地Tesla近日可謂多災多難。繼前日2021上海國際車展媒體日車主維權事件成為熱點新聞後，近日廣州增城發生一宗涉及Tesla的交通意外，事件中更釀成一名乘客死亡。當地警方指，事故原因仍在調查中。

近日，一段Tesla發生嚴重交通事故的行車記錄影片在內地網絡熱傳，並登上今日的微博熱搜。影片畫面顯示，一Tesla房車超越另一輛房車時撞上路壆，行車紀錄畫面顯示，事發時間為4月17日。另一段影片亦顯示，涉事車輛後來着火，車體嚴重燒毀。

廣州增城警方今日通報：意外發生於4月17日晚上10時許，地點為增城區東江大道北。經初步調查，事發時33歲左姓男子駕車搭載一名男乘客時，車輛與右側道路水泥隔離牆及32歲王姓女子駕駛的車輛發生碰撞，致左男車上男乘客當場死亡。事故未造成其他人員受傷，隨後左男所駕駛的車輛發生燃燒。事故原因仍在進一步調查中。

新浪微博

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！