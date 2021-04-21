周正毅夫婦先後因涉貪而陷囹圄，其中更涉及中銀前總裁劉金寶。97前，周正毅與毛玉萍憑着上海的房地產、投資、貿易等生意，事業越做越大，後來更轉戰香港，打入上流社會，擴寛人脈。

2002年，周正毅睇中擁有22億現金的建聯通（後易名上海地產），欲作價15億元，收購其六成股權。周正毅就大玩財技，先當時透過與毛玉萍關係密切的前中銀香港總裁劉金寶，輕易從中銀香港手上，取得21億多元過渡性貸款。除了當中15億元用作收購，餘下用作後備信貸額，當時的抵押品竟然是尚未完成收購的建聯通股份。

收購畢後，周正毅將聯通改名為上海地產，再將上海的物業注入，套取公司22億資金，一邊清還中銀香港的貸款，以及旗下農凱早年結欠上海銀行的問題貸款。周更盤算藉股價上升進行配股套現。

劉金寶因貪污下台，揭發了這筆由中銀批予周正毅的問題貸款，周正毅在上海被公安拘留，而毛玉萍等及有關人士共二十人，先後被廉署拘捕。零四年，周正毅因涉嫌虛報註冊資本和操控證券交易價格，在上海被判監三年；而劉金寶最終被判死刑，緩期兩年執行，周正毅「上海首富」神話正式落幕。

劉金寶於2003年5月被免除中銀香港職務，突然調回北京，翌年，劉金寶涉嫌經濟犯罪，被刑事拘留。其間揭發中銀向周正毅批出的問題貸款。除了周正毅，毛玉萍及相關的20人被香港廉署拘捕。劉金寶則被指在上海任職至本港掌舵期間，受賄涉逾千萬元人民幣。2005年，劉金寶及中銀香港3名高層被判刑，其中劉金寶被判死緩，剝奪政治權利終身，並沒收其個人全部財產。同案的中銀香港前副總裁朱赤、丁燕生分別被判刑13年，中銀總裁辦公室前總經理張德寶被判刑8年。

《蘋果》資料室

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