《環球時報》記者付國豪2019年8月在香港機場，被示威者懷疑其記者身份而向他施襲。他回到內地後不但被捧成「真漢子」、「英雄」，而且獲得10萬元人民幣（下同，約11.8萬港元）獎金。可是，他的父親在微博上表示，因為今年30歲的付國豪的收入，無法在北京擁有「安身之所」，所以近日將會離開《環時》、離開北京。他的言論卻引發大批網民批評：「奇怪了，自己沒能力就怪國家？怪國家房（樓）價高？」

付國豪的父親、退伍軍人付成學在微博上公開兒子離開《環時》的消息，並且解釋兒子離開的原因。他表示，兒子在《環時》已經快3年，「與老胡（總編輯）及《環時》的同事們合作的非常愉快」。但是，付成學稱：「年已三十的付國豪以他目前的收入及經濟狀況，很難在北京有一間屬於自己的安身之所，再者年逾花甲的父親母親以她（他）們的身體狀況，也無法允許這個獨子在北京漂泊，對於父母的眷顧與牽掛是他的最重的心病。」

付成學續稱：「再三權衡之後，付國豪只能離開了北京和《環時》。」不過，他未有透露兒子的去向，或者是否回到家鄉天津。

曾經在天津市作家協會、現在天津河東區文化館工作的付成學，亦有提及兒子在香港機場遇襲一事：「2019.8.13成為了歷史，《環時》成為了過去，而他（付國豪）的目標不會失去，他的腳步依然堅實，他的明天會如這穀雨的早晨，清晰而陽光明媚！」

付學成講述兒子離開《環時》的原因後，引發網民群起批評：「我們口中的英雄因為買不起房不得不離開！」「沒有屈服於香港黃暴，卻倒在了北京戶口與住房面前……」「在北京30歲靠自己買房？憑啥？工作不到八年，你就想賺一套北京的房錢，十年前都不容易，現在更不可能。」

曾經在兒子在港遇襲後，稱在香港採訪的兒子「一定會衝在前面……心裏沒有想過孩子會因此受傷害」，但現在卻因為自己原因，要兒子離開北京，亦是網民討論焦點：「一個父親發這個很奇怪？兒子沒聲音？去哪裏？幹甚麼工作呢？《環時》待遇有多差？其他人如何活下來呢？好疑惑啊！」「他爸說這個啥意思？是希望《環時》給他兒子買套房麼？」「奇怪了，自己沒能力就怪國家？當初多少內地人民支持他，他爸這話甚麼意思？怪國家房價高？」

胡錫進曾經表示付國豪的「收入一直不高，租房住，屬於典型『北漂』」，當付回內地、獲得10萬元獎金後，同事們在會上開玩笑，「希望這10萬元獎金給他帶來好運氣，最終他能在北京買上房，娶上媳婦」。付國豪前年8月在機場遭示威者綑綁、圍堵及毆傷，事後「佔旺女村長」畢慧芬及賴雲龍等三人被捕，今年1月法院裁定三人暴動及襲擊傷人等罪名成立，分別判三人監禁4年3個月、5年3個月及5年半。

新浪微博

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