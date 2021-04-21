小學生都知道，宋朝「奸臣」秦檜因為害死「精忠報國」的岳飛因遺臭萬年，但海南省卻有一名廳級的退休官員，花40年查閱料後寫書為秦檜翻案，不僅將秦檜定義其為「南宋傑出政治家、思想家、戰略家、外交家、文學家、書法家、救時真宰」，還稱頌他「為造福蒼生、結束戰亂做出卓越貢獻」。這位甘冒「天下大不韙」、勇於挑戰傳統史觀的退休官員，近日遭官方降級處分（變相削減退休福利），其著作更全被沒收。

「通過40多年查閱史料深入研究秦檜，認為有人將秦檜鐵鑄跪像向岳飛『謝罪』是古今中外最大的謬誤、最大的冤案；是法制的悲哀，正義的悲哀。」這位為秦檜「翻案」的退休官員名叫鄧光華，他在其著作《秦檜大傳》中的「後記」這樣寫道，有關看法已挑戰一般人的基本認知。

據了解，67歲的鄧光華，海南定安人，曾任海南省社會保險事業局局長，省人力資源和社會保障廳副廳長、巡視員。他還是海南省楹聯學會名譽會長、海南省作協會員，著有《管見集》、《吳科道傳》、《秦檜大傳》等著作。

根據內地自媒體報道，《秦檜大傳》被內地官方認為是具有反動史觀的「有害圖書」，鄧光華因此被當局處分，從廳級降為處級。但有關處分沒有正式文件，僅為口頭宣佈。

早在去年10月，已有網民在微博披露，鄧光華出版《秦檜大傳》一事。從網上流傳的照片顯示，該書由香港天馬出版有限公司出版，去年7月印刷了第1版。

據鄧光華在後記中的自述，這已經不是他第一次為秦檜寫書了。2017年，他就自費出版《我看秦檜》兩千冊，「用以贈給國家和各省市宣傳、文化、教育、檔案、社科聯、史志辦、檔案館、圖書館等部門或機構；國家一類大學圖書館和部份大學的歷史教研室……」

至於鄧光華筆下的秦檜，是一位「南宋傑出政治家、思想家、戰略家、外交家、文學家、書法家、救時真宰」，鄧還稱頌秦檜「為造福蒼生、結束戰亂做出卓越貢獻」。

鄧光華的作家朋友石渝生透露，鄧光華的著作出版幾個月後，被人舉報到了中宣部全國「掃黃打非」工作小組辦公室。石渝生說：「海南省領導、紀檢和打非部門參與找鄧光華查究此事，同時嚴追發出之書，逐本收回，竟動用公安國保單位上門收書。」

不過，歷史學家對秦檜的評價並非一面倒負面，有指害死岳飛的其實是急於向金國求和以想及換回生母的宋高宗，秦檜只是劊子手而已。另外，岳飛因「莫須有」罪名被處死後，他的家人亦被流放到嶺南一處荒蕪地方，很多人認為，這是秦檜趕盡殺絕，《宋史》甚至以「陰險如崖阱，深阻竟叵測」來評價他。

根據宋代文人王文清所著的《玉照新志》，當中就記錄福建漳州的知州，對岳飛後人處置的態度有意見，上奏：「叛逆之後不應留，乞絕其急需，使盡殘年。」意思就是，對於叛逆岳飛的後代應斬草除根，斷絕他們生活必須，使其活活餓死。當這份奏書上傳到秦檜的手中時，他大發雷霆，認為禍不及後代，氣得大罵那位知州：「狗彘不如！」

微博/ 三立新聞網/ 聯合新聞網

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！