曾捲入上海社保案，導致上海市委書記陳良宇落馬的上海前首富周正毅（傳已改名「鄒振義」），2007年上因行賄等罪名被判刑16年，去年獲減刑出獄。不過，九七年開始轉戰香港商界的周，因涉串謀詐騙，至今仍在廉政公署通緝名單上。網上微博近日瘋傳周星期日（18日）在上海五星級酒店萬達瑞華酒店舉行60歲壽宴，首次公開露面，只見他精神奕奕，非常風騷，出席者除當地電視台名主播，還有影星等，恍如影視盛會。然而，在當下政治氣氛下，周的高調惹上海當局極度不滿，與會主播參加劣跡富豪生日宴，疑被電視台調查處罰。

內地網絡傳出的影片所見，宴會廳台上打出「不忘初心，回歸本色」的字樣，出席者更不乏明星名人，包括官方上海廣播電視台的六名主持人，各人更逐一還集體上台發言道賀。本月23日滿60歲的周正毅當日身穿黑白格子襯衣、窄身西裝，精神飽滿，更「滿場飛」與出席賓客合照。周正毅年輕時外表俊朗，雖然如今年屆60，外表並未大走樣，衣着時尚。

當晚出席的賓客包括六名上海官媒主持人，有指事件已驚動市委宣傳部。根據上海廣播電視台18日向市委宣傳部提交的「情況說明」，參與周正毅壽宴的台內主持人有六人，包括東方衞視中心的程雷、陳蓉、朱楨、倪琳、房海燕，以及第一財經的戴劉菲。當局要求電視台調查核實。

港廉政公署現在仍通緝周正毅，懷疑周與他人串謀詐騙兩家公眾上市公司的股東、香港聯合交易所和證券及期貨事務監察委員會， 於2001年10月至2003年5月期間，以欺詐手段誘使其中一家上市公司的股東接受調低了的收購價格，及於2002年4月至2002年8月期間，於另一家上市公司的公佈、要約文件及通告中發布虛假陳述。

新浪微博

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