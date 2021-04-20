中國國務委員兼外長王毅以習近平特別代表身份，出席前晚聯合國安理會「加強聯合國同區域和次區域組織合作」高級別公開辯論會時，意有所指地強調區域組織要防止干涉別國內政，不能使用武力或以武力相威脅，亦不能搞地緣政治和集團政治，挑動意識形態對抗。

王毅稱，聯合國及區域組織應該同向發力，為維護多邊主義多着力，《聯合國憲章》是合作的基石，區域組織開展和平行動，要符合憲章宗旨和原則，特別是尊重國家主權和領土完整，防止干涉別國內政。

堅拒聯國對緬採強制行動

他又指「要堅持開放包容，不能搞地緣政治和集團政治，挑動意識形態對抗」，而中國與非盟、東盟、阿盟等都建立戰略夥伴關係，但從不針對任何第三方。

對於緬甸局勢，聯合國緬甸事務特使伯格納月初曾警告，緬甸或可能發生內戰和更多血腥事件，希望安理會盡快行動，避免局勢惡化；英國駐聯合國大使當時也認為國際社會需要發出有力訊息。惟作為在安理會擁有一票絕對否決權的中國，至今始終堅拒以聯合國名義採取「強制行動」。

王毅在會上再一次表示，強制行動必須得到聯合國安理會授權，而中國支持東盟以「東盟方式」建設性參與緬甸國內和解進程，推動緬甸局勢緩和降溫，符合緬甸人民和國際社會的利益。

中國外交部