在美國氣候特使、前國務卿克里（John Kerry）結束訪華行程後，中國官方今日終於鬆口，宣佈國家主席習近平將透過視像方式，參與明日（22日）舉行的氣候峯會。

中國外交部發言人華春瑩今（21日）早宣佈，國家主席習近平應美國總統拜登邀請，將於22日在北京以視像方式，出席領導人氣候峯會，並發表重要講話。

美氣候特使克里14日訪問中國，與中國氣候變化事務特使解振華在上海閉門會談討論氣候危機，17日離開。雙方於本周日（18日）發佈應對氣候危機聯合聲明，內容強調美中兩國「堅持攜手」，與其他國家共同解決氣候危機，並稱兩國均期待本周四（22日）起由美國主辦的領導人氣候峯會，但中方當時並未明確表示習近平是否將出席。

事實上，在中國宣佈習近平將參與美國主辦的氣候峯會前，習近平昨日（20日）還在博鰲亞洲論壇開幕演說中，暗批美國「動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心」、「世界要公道，不要霸道。大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當」，句句諷美意味濃厚。

路透社日前一篇文章分析，中國對美國結合盟友共同對抗北京的做法相當緊張，一方面加強和俄羅斯、伊朗與北韓等美國敵對國家友好，另一方面又企圖說服美國，中美之間是合作關係而非競爭關係，所以北京積極想在氣候變遷議題上傳達此訊息。

中國外交部官網／台灣《蘋果新聞網》

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