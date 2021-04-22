內地維權律師陳科雲周二（20日）晚上9時在廣州市天河區住所附近散步時，突遭數名不明人士襲擊，致身上多處外傷、右側第八肋骨骨折、左側第三及五肋骨輕傷、右眼重傷。遇襲事件可能與當局想把他趕離廣州有關，但陳科雲對《蘋果》強調不會屈服，會繼續留在廣州，「要不把我打死，要不把我抬走！」

陳科雲接受《蘋果》訪問時指，當晚他與妻子在住所附近散步，路上突然有數名陌生大漢表示想跟他「聊一下」，當時他明言拒絕，感覺情況可疑的妻子則用手機拍攝現場情況。對方見狀，企圖襲擊他的妻子，陳科雲趕緊上前制止，最終被對方痛毆。

事後他到醫院檢查，證實身體多處被毆傷、數根肋骨骨折、右眼重傷，目前需按時到醫院覆診。他指，廣州市公安局已受理此案，正在調查中，但暫未有消息。他認為事件可能與當局想把他趕離廣州有關，因為過去自己的維權經歷已被廣州當局視為「不穩定人物」，於是千方百計想把他趕回老家湖南長沙，把「負擔」趕走。

不過，他強調自己不會因遇襲而屈服，會繼續留在廣州：「要不把我打死，要不把我抬走！」他又指，自己做維權律師這一行，「坐牢、被釘牌是必然的」，不會因此而悲傷，並會繼續在維權這條路走下去，特別是現在國內的人權狀況越來越退步，如果自己也退縮的話，情況只會更差。

陳科雲昨（21日）接受自由亞洲電台訪問時表示，當地有關部門曾多次逼迫他搬離現居住地，但均遭他斷然拒絕，「第一次是他們在我車上面貼紙，說不能停在這，這個小區我住了5年。第二次是3月25號，他們把我那台車的玻璃砸壞了」。當地公安局將此案定性為一般自然案件，公安局通知說，陳科雲需要提交補充資料才能考慮將此案轉為刑事案件。他說，目前尚未接到派出所任何案情進展的通知：「我當時就提出來了這很明顯是刑事案件，屬於尋釁滋事。」

陳科雲作為維權律師長期關注人權法治進步，為弱勢群體發聲，多次代理人權案件。2013年，陳科雲代理楊霆劍煽顛案、劉遠東擾亂社會秩序案；2014年為王愛忠等尋釁滋事案辯護等。2017年，陳科雲擔任轟動一時的桃江四中肺結核傳染事件律師團的召集人，因此被注銷律師證。

今年年初，陳科雲因前往四川成都參加維權律師盧思位的吊銷執照聽證會，被警方關押9小時。不久後，陳科雲與維權律師謝陽一同前往寶雞市探望被捕維權律師常瑋平的父母，被當地國保從高鐵站帶走軟禁超過24小時。

流亡美國的維權律師吳紹平向自由亞洲電台表示，維權律師職業發展空間被壓縮，自身權益和人身安全也無法得到保障，這在中國已成常態：「這是一個很典型的例子，是中共的政權日益流氓化、黑社會化的表徵。這種事發生在陳科雲律師身上並不是第一起（宗），之前也有廣州律師受到過這樣的對待，最後報警都不了了之。這些行為實際上就是中共幕後在指揮，有目的地實施。」

吳紹平認為，當局沒有正當理由和證據，通過抓捕、定罪的形式打壓多次參與政治敏感事件的陳科雲，因此才屢次通過帶有黑社會性質的手段在生活中騷擾他。「這種行為（即使）不構成尋釁滋事，也是故意傷害致人輕傷，這兩個罪名無論是哪個，都是涉嫌犯罪的行為。如果是尋釁滋事還致人輕傷，那更是加重情節，也應該立案。中國維權律師的生存現狀日益艱難。」

《蘋果》記者／自由亞洲電台

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