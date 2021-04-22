中國對人權律師持續打壓，陝西律師常瑋平前年與多名維權人士在廈門聚會討論時政後被捕﹐去年被註銷律師執照，同年被控煽動顛覆國家政權罪；另一位維權律師任全牛在協助12港人偷渡案後，亦疑似遭到當局報復，被吊銷執業資格，甚至連任職的律師事務所亦被迫解散。擁百萬會員的歐洲律師公會近日致信習近平，關切兩人的情況，要求當局立即釋放常瑋平，並回復任全牛律師的身份。

歐洲律師公會的信件在4月20日發出，信中指出，常瑋平的律師透露當事人在獄中受到折磨，但檢察院否認，又阻止常瑋平與律師見面，聲稱見面或會阻礙當局調查，亦有機會洩漏國家機密。

至於另一封關於任全牛的信件，歐洲律師公會提到任全牛在代理12港人偷渡到台灣的案件，之後就被山東當局指涉及「擾亂法庭秩序」吊銷其律師執業證書，其後原屬的河南軌道律師事務所，亦遭當局打壓，最終要主動解散，歐洲律師公會指律師事務所的解散，與任全牛作為律師處理維權案件有關。

歐洲律師公會呼籲習近平盡一切所能，去令常瑋平能見到他的律師，並回復常瑋的自由；亦建議重新審視任全牛被釘牌及律師事務所被迫關閉的決定。此外，公會亦請習近平能夠盡一切方法，去保障內地律師在沒有報復、阻礙、恐嚇或騷擾的情況下，繼續履行作為律師的責任。

歐洲律師公會網站

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