法國奢侈品牌Chanel與中國電信業巨頭華為，兩者風牛馬不相及，但竟因「環」型圖案開戰近3年半，最終歐洲法院判Chanel敗訴。裁決稱，兩者商標的視覺差異很大，特別是Chanel的商標曲線更圓潤，線條更粗，方向是水平的，而華為商標的方向是垂直的。

路透社報道，華為於2017年向歐盟知識產權辦公室（EUIPO）為旗下電腦硬件商標申請註冊保護，該商標圖案為上下兩個交纏的半環。Chanel在同年12月對此提出反對，稱該華為商標設計與其在法國註冊的雙C商標有相似之處，其商標用於旗下的香水、化妝品、珠寶飾物、皮具和服裝產品上。至2019年11月，EUIPO駁回Chanel的反對意見，稱兩個商標圖案並不相似，不大可能引發公眾混淆。Chanel不滿裁決，其後在位於盧森堡的歐盟普通法院提出上訴，該法院最終在周三（21日）的判決中駁回上訴。

歐盟普通法院的裁決稱，兩個商標的視覺差異很大，尤其是Chanel 的商標曲線更圓潤、線條更粗，方向是水平的，而華為商標是垂直的。法院判定二者存在差異。報道又稱Chanel還可以就此判決再向歐盟最高法院——歐洲法院提出上訴。有分析認為，這次商標訴訟的成功為華為的商標在歐盟知識產權局的註冊程序鋪平了道路，不過Chanel很有可能繼續在歐盟最高法院進行上訴。

路透社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）