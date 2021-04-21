生死關頭，可能連一秒也不能遲疑。貴州凱里一間超市日前就有一名坐輪椅的老人，從約有20至30度角斜的扶手電梯失控高速滑下，正在櫃台工作的26歲女工楊澄隨即衝上前，拚命用身體擋住輪椅繼續向前滑，救了該名老人；接着，楊澄又立即起身，抱起跟着老人輪椅一起滾落下來的孩子。

勇救「一老一嫩」顧客的楊澄，事後憶述當時情況時仍有餘悸。她指，周一（19日）下午她上班時，突然聽到有人叫救命。她就轉眼一看，見一老人坐在輪椅，失控高速從扶手電梯滑下來，「像那風火輪一樣的感覺」。

當時老人張開雙臂十分驚慌，楊澄第一時間衝上前，用身體擋在前方，並伸手把該張椅輪煞停下來，她卻因巨大的衝力而被撞倒在地。她直言，當時根本沒想太多，「管他受不受傷，反正先把人救下來再說」。接着，楊澄又動身，再走上前，把隨着老人輪椅一起滾落下來的孩子抱起來。

楊澄的同事楊光珍，隨後亦上前協助。她指，楊澄用身體將輪椅擋下來後，站起來時嘴唇被撞得紫黑。而楊澄則表示，當日沒覺得身體出問題，但到當晚7時左右才發現自己胸口很痛，但也無悔把該名老人救下來。

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