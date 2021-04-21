美國電動車生產公司Tesla（內地稱：特斯拉）近月在內地發生多宗事故，日前有女車主抗議，片段瘋傳全國。Tesla一度稱車主曾超速撞車，要求退款不果，揚言「對不合理訴求不妥協」。不料說法激起眾多官媒炮轟Tesla欠缺「對內地大陸市場敬畏之心」，Tesla前晚隨即「跪低」道歉，承諾會自檢自糾，成立專門小組令車主滿意。中紀委昨不無嘲諷稱：「特斯拉終於有了一些誠懇謙和的樣子。」

在中美貿易戰下，Tesla未有撤資，反而加碼投資內地，故曾極受內地政府重視，豁免Tesla部份車款的稅務。時移勢易，Tesla近月屢被內地網民及內地聲討，指摘其煞車系統未如理想，車內鏡頭被指可用作監控司機。

最新一個導火線是本月19日的上海車展，有女車主到場維權，指一度爬上Tesla車頂，大喊「煞車失靈」，隨後被警方帶走，事後行政拘留五天。Tesla在微博解釋，該車主曾超速發生事故，後來指摘車輛煞車失靈要求退車，車主不接受第三方檢測，故在現場大鬧。Tesla（上海）有限公司副總裁陶琳當日更稱：「我覺得她（女車主）也很專業，背後應該是有人的。」Tesla事後稱，女車主煞車時車輛速度時速達118公里，表明「對不合理訴求不妥協」

新華社、政法委旗下微信號「長安劍」、浙江消委會紛紛炮轟Tesla「傲慢的回應」，讓人感受不到解决問題的誠意。文章又稱，內地是知名車企爭奪的重要市場。「無論哪家車企，都須對內地市場有敬畏之心，誠懇接受消費者監督。」官媒一出，Tesla當晚「跪低」，文章首句便向車主道歉，透露已已成立專門處理小組，盡全力的滿足車主訴求，文章又稱會「配合政府各相關部門調查，同時開展嚴格自查自糾」，進行整改。

理想汽車乘機追打

中紀委前晚亦發評論提及Tesla道歡，稱「終於有了一些誠懇謙和的樣子」，強調所有企業必須遵守內地法律法規、市場規則、尊重消費者權益。鄭州市監局昨稱，已要求Tesla交出維權女車主30分鐘前行車數據調查。《金融時報》分析指，Tesla以往在內地獲巨利，去年單在內地大賺67億美元（約520億港元），但隨着很多內地本地電動車公司興起，搶奪更多年輕市場，加上內地屢有打擊外企情況，如捲入新疆問題的H&M及Nike，更減弱了Tesla在內地的成功，公司正冒着失去內地市場風險。

內地電動車龍頭之一，理想汽車的CEO李想昨不點名批評Tesla，指他就「煞車失靈類問題向政府監管部門建議」，稱「如果車廠在這作弊，直接停止生產銷售的資格。」早前再有網上有一段Tesla在廣州撞車起火影片，廣州警方昨證實確有此事，釀成一人死亡。

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