美國總統拜登將於4月22日至23日舉辦網上氣候峯會，中國外交部於峯會前一日終鬆口，宣佈國家主席習近平以視像方式出席並發表講話。這將是拜登上任之後，首次與習近平同框。外交部發言人汪文斌表示，中方期待這次峯會能為全球合作應對氣候變化挑戰，推動巴黎協定全面有效實施，以及為共同促進全球氣候環境治理提供有益的交流和合作平台。但外國關注習近平去年提出的減碳承諾能否如期實現。

峯會在美國時間22日早上8時（香港時間周四晚上8時）舉行，拜登和副總統賀錦麗致開幕詞。美國則由國務卿布林肯及氣候特使克里出席，與習近平等27個國家及地區領導人討論氣候變化，目標是要確保全世界能做到使地球氣候暖化幅度不超過1.5攝氏度。

峯會其他的會議還將討論金融、資本市場的作用、對氣候變化的適應與復原等問題。會議亦將為11月在蘇格蘭格拉斯哥舉行的全球峯會作準備，但習近平不會出席。

美聯社則引述3名消息人士指，拜登將在峯會上提出，美國到2030年，要將溫室氣體排放至少減半。至於外界關注拜登與習近平會否有視像會議，華府官員指，未有安排拜登在兩日峯會期間，舉行任何雙邊視像會議，意味拜登和習近平不會有雙邊對話。

中國作為全球二氧化碳排放量最高的國家，習近平去年在聯合國大會上承諾，中國將在2060年實現碳中和，並讓碳排放量在2030年達到峯值。環保人士歡迎中國的承諾，同時要求中國對採取的措施提供更多細節。在中國今年3月公佈的下一個五年經濟計劃時，外界有聲音批評當中沒有詳述如何實現習近平宣佈的排放目標，令人擔心這些目標並不實際。例如，中國一直在繼續批准新燃煤發電廠項目，而燃煤發電廠是碳排放的主要來源之一。

雖然習近平本月16日與法國總統馬克龍和德國總理默克爾舉行視像峯會，並重申中國力爭在2030年前實現二氧化碳排放達到峯值、2060年前實現碳中和，但外交部副部長樂玉同時又降低外界對中方應對氣候變化所作承諾的預期，認為上述的目標並不容易兌現。

官媒新華社訪問澳洲氣候專家里奇·梅爾齊安時表示，世界各國期盼中美兩國在應對氣候變化方面加強合作，因這將使全球受益。

法廣網／新華社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）