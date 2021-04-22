中美在南海的角力持續，美國海軍航母「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt CVN-71）戰鬥群，在本月初進入南海後，一度駛離，但經過補給後近日已再回到南海。中國海軍則在微博上公開照片，顯示073A型中型登陸艦在南海演習的照片。

美國海軍研究協會網站（USNI News）在19日公佈美國海軍艦隊的位資料，示意圖顯示，「羅斯福」號航母戰鬥羣已經重回南海。網站之前的報道，指「羅斯福」號航母戰鬥群曾經在本月16日在關島短暫停靠，進行了物資補給和人員輪換後，返回南海。關島的太平洋新聞中心（Pacific News Center）則指出，與「羅斯福」號一同停靠關島的，還包括「邦克山」號巡洋艦（USS BUNKER HILL CG52）和「拉塞爾」號驅逐艦（USS Russell DDG-59）。

美軍航母近期在南海活動頻繁，本月4月6日至7日，「羅斯福」號航母戰鬥群與馬來西亞皇家空軍在南海舉行演習；4月9日「羅斯福」號航母戰鬥群則與「馬金島」號兩棲攻擊艦（Makin Island LHD-8）攻擊大隊，在南海進行聯合作戰演習。至12日4架全副武裝的美國空軍F-16戰鬥機從日本北部的三澤空軍基地起飛，與位於南海的「羅斯福」號航母開展聯合訓練。

美軍大動作在南海演習，解放軍近日亦加強在南海的演習，解放軍海軍官方微博「人民海軍」發佈照片，顯示073A型中型登陸艦嵩山艦、衡山艦近日前往南海，進行多日的「實戰化訓練」。照片顯示，艦艇發射火炮，艦上官兵進行急救訓練，及訓練使用各種儀器。

美國海軍研究協會網站／新浪微博

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