一名維權多時未果的Tesla（內地稱特斯拉）張姓女車主本周一（19日），闖進上海車展，站到Tesla車頂上高喊「煞車失靈」，引發關注。事件持續發酵，今日再有新進展。Tesla公佈事發前30分鐘的行車數據，顯示張女父親在撞車前正以每小時118.5公里行駛，當他在事發前2.7秒大力踩煞車，預警及自動緊急制動功能啟動，將車減速至每小時48.5公里，大大減輕碰撞的傷害。此外，張父在30分鐘內多次以超過每小時100公里行駛，並曾踩煞車超過40次。

Tesla公佈的數據扭轉了內地網民對事件的看法：「車也有一定的煞車距離和時間，你118的時速想瞬間降低到0？」「國道，路口，18點，能跑118碼？腦子去了那裏呢？」「118的速度，你想10來米煞住？」

在公佈數據前，央視引述特斯拉汽車銷售服務（鄭州）有限公司客戶經理葛偉華指，總部將於今午6時前將相關的行車數據發回鄭州福塔店，以交予該名張女；若聯絡不上她，會直接提交鄭東新區市場監督管理局。有內媒訪問張女的丈夫李先生，他說，「從在網絡上公開道歉到現在，特斯拉沒有聯繫過我們」，但今午接獲鄭東新區市場監督管理局的電話讓他去取行車數據。

張女父親的事故發生於今年2月21日，當時他駕駛女兒所購買的Tesla Model 3從旅遊景區回家，駛至在一個紅綠燈路口時踩煞車時，「車卻沒減速」，致追撞前方一輛私家車後，撞上路邊水泥防護欄才停下，造成張女父母受傷入院。張女隨後聲稱她的Tesla「產品質素有問題」要求退車，但Tesla回應稱是司機超速所致，此後Tesla一直與張女協商，表示願意協助完成維修和保險理賠事宜，同時提出多種解決方案，但張女拒絕，且不接受任何形式的第三方檢測。

張女闖上海車展維權後，Tesla當日便發出官方聲稱會繼續協商事件，不過Tesla中國公司副總裁陶琳強調公司不可能妥協，結果引發官媒連環發評論圍攻，當晚Tesla即在微博發文，指就未能解決車主的問題表示歉意，並稱會「尊重消費者，遵守法律法規，堅決堅定地積極配合政府各相關部門的所有調查」，而且已經成立專門處理小組，「專事專辦」，爭取讓車主滿意。

然而事件仍未能平息，昨（21日）深夜11時52分，Tesla官方微博發佈最新一則聲明，表示願意全力配合，並會按張女此前多次提出的訴求，提供事發前半小時的原始行車數據給第三方鑒定機構或政府指定的技術監管部門或者張女。同時懇請鄭州市市監局指定權威的、合資格的第三方檢測鑑定機構檢測鑑定，早日還原真相。

今早9時，張女的丈夫李先生接受內媒記者訪問時稱，對此表示歡迎，「感謝有關政府部門和網友的關注，特斯拉終於肯鬆口了」。但他亦指，「第三方檢測鑑定機構，我們不太能接受由任何一方指定，我們肯定是想要自己去找有資質（合資格）和權威性的機構」。此外，他不滿Tesla至今未與他聯絡：「不管是購車的特斯拉鄭州福塔店，還是特斯拉總部的人，都沒有。」

至於下一步如何處理，他表示要等到張女行政拘留結束出來後再商議，「希望這次事件之後，特斯拉能改一改對待消費者的態度，也希望後面的消費者遇到問題維權時，不用像我們這麼辛苦和不體面」。

張女維權事件觸發官媒對Tesla的連番追擊，至今日仍未停下。《人民日報》今再發表評論，指上海車展特斯拉車主維權事件發酵一段時間後，國家市場監督管理總局、中消協於21日相繼發聲，為該事件從你拉我扯、一地雞毛轉向合理合法、有效有序地解決，敲響定音鼓。相關部門已經展開積極行動，特斯拉也表示「會提供事故前半小時行車數據」。

然而遺憾的是，回顧整個維權過程，從在鄭州市監局調解下依然拒絕提供車輛數據，到「沒有辦法妥協」的表態，再到斷定車主維權「背後應該是有人的」的揣測，人們只看到了特斯拉的傲慢，看不到解決問題的誠意與對消費者應有的尊重。待到輿情洶湧，特斯拉才做出致歉的公關努力，以及「負責到底」的承諾。「這種180度大轉彎，至少說明尊重消費者、尊重市場是特斯拉亟待補上的一課」。

而由最高人民檢察院主管、檢察日報社主辦的正義網亦發表評論，批評特斯拉作為全球電動汽車的領軍品牌，面對消費者，不應以居高臨下的姿態將其視為對立敵手，甚至惡意揣測車主的維權動機，而是應尊重消費者的合理訴求，以誠懇的態度協商解決。

這一輪的維權風波，也引出了其他維權者。昨晚，浙江溫州一名Telsa車主陳先生現身發聲，指去年8月12日，他駕駛剛新不久的Tesla在屋苑內找停車位，未料車卻突然失控加速，煞車失靈，連接十多輛車才停下，造成他重傷昏迷，搶救7個小時後才逃出鬼門關。事後陳先生曾致電Tesla售後經理要求跟進和賠償，但對方說：「陳總要不您買車吧，我可以給你優惠。」

陳先生說，出事前他月入4、5萬元（人民幣，下同），買了幾個物業，月供共計3萬多元，加上日常開銷正好夠花。但出事後他無法工作，失去經濟來源，只能賣樓維持生活。而事發至今8個多月，Tesla沒有給出任何回應或道歉。他說：「看到特斯拉在網上道歉，為甚麼我沒接到道歉電話，難道我也要爬上車頂維權嗎？」

央視／正義網／《人民日報》／封面新聞

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