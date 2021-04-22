今日是世界地球日，在中、美舉行領導人氣候峯會、中共總書記習近平重申要在2060年達到碳中和之際，台灣總統蔡英文亦依往例，於下午4時與12個環保團體的14名代表，針對環保議題討論51項建言。環團在會面後召開記者會，主導此活動的台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，原預計於傍晚5時30分結束討論，不過府方臨時允環團延長發言時間，致晚上7時才結束。而因總統府下午已表示，2050年淨零轉型是台灣的目標，因此台灣的減碳議題也是今天環團關注議題。

蔡英文下午4時在總統府接見「2021全國NGOs環境會議環保團體代表」，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政等公民團體人士與會。蔡在會前致辭時表示，2050年淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標，當許多國家還停留在宣示的階段時，台灣已按部就班地積極部署。蔡強調，能源轉型是減碳的關鍵，做好能源轉型才能邁向淨零轉型的目標。一直以來他們從產業環境、政府治理及國家安全的各個角度，全盤規劃如何因應氣候變遷的挑戰，找出新的產業機會。

蔡強調，她很清楚這是考驗政府的治理能力、產業轉型決心的一場硬仗，正因為如此，對於大家很關心的全台第四座核電廠、龍門核能發電廠（核四）的問題，台灣更不能走回頭路，「我很清楚重啟核四並不可能、不可行」，8月的核四公投，政府會和民間團體站在一起，積極說明，「也希望大家跟我們攜手，能為能源轉型的目標共同努力」。

至於外界關心的桃園觀塘工業區中油第三天然氣接收站（三接）工程影響藻礁保育議題，蔡英文說，這陣子她也注意到民間有相當多的團體舉辦各種對焦會議，政府部門也積極參與，他們已經加速展開評估盤點方案，希望大家不要排斥任何的方案的可能性，三接和藻礁是環保與環保的權衡，相互作出調整，全球最大的共識，這就是社會進步的過程。

在會上，台灣環境保護聯盟理事長劉志堅在會中表示，過去環保署均只是政策宣示，為達到2050年零排碳目標，今次經濟部次長曾文生的報告較偏技術面，顯得更具體且積極，希望全民齊努力，若增加天然氣可減煤、減空污，是可努力的方向。

台灣環境保護聯盟創辦人、總統府國策顧問施信民指，蔡英文提到2050淨零碳排是台灣的目標，環團將積極監督相關部門有無落實，例如如何做好能源轉型，但他仍覺得目前能源轉型有改善空間，再生能源要減少對民眾、生態的影響，以便台灣未來能增加再生能源比例。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政則在會中邀請蔡英文於4月29日赴大潭藻礁。潘忠政會後表示，當他提到希望三接站工程停工時，蔡的臉色非常沉重，他曾要求立即停工，但蔡並沒有應允，看來蔡需要更多的資訊。經過此次會面，他更加認為「小英總統是局外人」，讓他心情很沉重。

對此，總統府發言人張惇涵晚上8時召開記者會時表示，蔡認為需要打破目前的思維、思考的框架，才能找到答案。今天會面的結束，並不是溝通的結束，而是大家能夠坐下來面對面，更了解彼此的想法，另一個持續溝通、共同努力的一個開始。

至於4月29日蔡是否會去大潭藻礁？張惇涵指，蔡在會中表示，過去幕僚團隊有在思考相關行程，也會選擇合適時間及方式來規劃。張惇涵強調，總統府未來的方向也是如此，會以合適時間及方式到場，並了解桃園27公里海岸線目前保育的狀況。

而此次會面的召集人之一、台灣公民參與協會理事長何宗勳今晚表示，藻礁議題只是此次會面的一部份，此次與蔡英文會面後，溝通機制已建立，未來可繼續溝通，他表示可接受此結果。

環保團體代表今天要與總統談的共有51案建言，其中2案為共同訴求，一是因應氣候變遷，訂定2050年零碳排期程與路線圖；二是土地徵收回歸憲政精神，盡快召開全台土地問題會議。其他則包括建議實施耗水費；盤點地下水資源與檢討管制辦法；針對高污染、高碳排產業，5年內取消水電等政策補貼等。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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