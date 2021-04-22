北京當局不斷加強整頓網絡平台企業，例如阿里巴巴（9988）早前就被中國市場監管總局因「濫用市場支配地位」罰款182.28億元人民幣。最高人民法院周四（22日）發佈《人民法院知識產權司法保護規劃（2021-2025年）》（下稱《規劃》），表示將保護知識產權，防止資本無序擴張，措施包括加強反壟斷和反不正當競爭案件審理工作，以及加強商業標誌保護等。

最高人民法院周四舉行知識產權宣傳周新聞發佈會，介紹全國法院2020年知識產權司法保護的情況，並發佈《規劃》；而當日出席新聞發佈會的包括最高人民法院新聞發言人李廣宇、民三庭副庭長林廣海、民三庭副庭長李劍、知識產權法庭副庭長郃中林及知識產權法庭副庭長周翔。

《規劃》將明確「十四五」時期知識產權司法保護的重點工作措施，加強反壟斷和反不正當競爭案件審理工作，強化競爭政策基礎地位，適時制定有關司法解釋，明確規制各類壟斷和不正當競爭行為，消除市場封鎖，促進公平競爭，並妥善處理互聯網領域壟斷糾紛，完善平台經濟反壟斷裁判規則，防止資本無序擴張，推動平台經濟規範健康持續發展。

《規劃》亦將加強商業標誌保護，並加大對惡意搶註、囤積商標等行為懲治力度，促進商標申請註冊秩序正常化和規範化。官媒新華社指，當局此舉與近期搶註商標的風潮有關，涉事商家會利用突然爆紅的網絡名人，或廣為流傳的網絡熱詞來搶註商標，並藉此吸引一時熱度，並批評「惡意搶註、囤積商標，嚴重違背誠實信用原則，擾亂的是市場秩序，破壞的是公平正義」。

為了保護品牌，內地不同企業經常靠「搶註商標」來避免其他公司模仿商標，例如阿里巴巴已註冊「阿里媽媽」、「阿里爺爺」、「阿里奶奶」等；小米註冊「藍米」、「黑米」、「紫米」等；五糧液註冊「五狠液」、「六糧液」、「三糧液」等。而海底撈（6862）亦曾於去年註冊「洋底撈」、「塘底撈」、「溪底撈」、「渠底撈」、「池底撈」等等一系列商標。

最高人民法院網／新華社／《蘋果》資料室

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