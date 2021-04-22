兩岸疫情最新數字：大陸昨日（21日）新增6宗確診個案，均為境外輸入病例，分別為廣東2宗，天津、上海、湖北、雲南各1宗。大陸累計確診90,547宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,082宗，死亡個案11宗。

截至4月20日，大陸累計接種疫苗近2億劑次。疾病預防控制中心研究員邵一鳴昨日（21日）表示，疫苗有效時間目前在半年左右，各個疫苗廠商、不同國家的醫療部門都在研究疫苗的數據。至於甚麼時候需要接種加強針，要根據數據做出科學的決定。邵一鳴又稱，民眾有可能需要像應對流感一樣，每年接種，加強疫苗的效力，不過這有待於最後數據的分析。

被問及有說法指，全球大規模推廣接種疫苗，可能會促使病毒加速變異，邵一鳴認為這種說法缺乏科學根據的。他強調，疫苗可以阻斷病毒的傳播，病毒在不傳播時就不能複製，不能複製就不會產生更多的變異株，這種情況下，疫苗是絕對有正向作用，不會促進更多的變異株的出現。而且通過大範圍接種疫苗，還可以為未來的病毒變異爭取時間，使得各企業、研發機構能夠研究出新一代針對變異株的疫苗。

國家衞健委新聞發言人米鋒則提到，大陸近期有民眾反映第二劑次預約難的情況，目前為各省調配供應疫苗時，已充份考慮如期接種第二劑次的需求量，又要求各地要做好精準調配，確保第二劑次接種在8周內完成，避免出現打了上針沒下針的情況，衞健委亦會加強督導。

衞健委醫政醫管局副局長李大川指出，醫務人員是重點接種人群之一。截至目前，大陸醫務人員的疫苗接種率已超過80%。

國家衞健委／澎湃新聞

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